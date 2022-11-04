Артиллерийские дуэли на юге Украины: россиянам все труднее становится "огрызаться"

У россиян стало значительно меньше боеприпасов, чем было несколько месяцев назад, и они тратят их часто на гражданские объекты.

На южном фронте продолжаются тяжелые бои за освобождение всего правобережья Украины. Своим титаническим трудом и мужеством наши армейцы медленно сужают плацдарм россиян в этом направлении. По всей линии фронта звучит непрерывная канонада артиллерийских дуэлей.

О том, как украинские пушкари работают и днем и ночью, чтобы земля под сапогами оккупантов буквально горела, говорится в репортаже корреспондента ТСН Антона Коцуконя.

Армейский тягач живо тянет почти шеститонную гаубицу по полевым дорогам. После остановки раздается мгновенная команда: "Пушка к бою!".

Привязка к местности, настройка пушки, подготовка снарядов и определение угла наведения – все это пушкари делают одновременно, слаженно и быстро. Подносят снаряды, заряжают - и вот приходит время выжигать нечисть с украинской земли. Подплясывая, ребята начинают свою огневую симфонию.

Своим чудодейственным 152-мм калибром артиллеристы наказывают оккупантов, которые ой как нагрешили на нашей земле. На то они – боги войны.

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В артиллерийских дуэлях секундантов нет, прилететь ответ может хоть когда, поэтому после последнего залпа пушку сразу цепляют к крепежу и педаль — в пол.

"У них так же работает аэроразведка, они пристрелки делают — первый, второй, третий раз мимо, а четвертый уже сто процентов, что будет близко", — рассказывает военнослужащий ВСУ с позывным "Маляр".

А вот наши сегодня били без пристрелки.

Были по технике противника, которая вела огонь по нашим позициям. Задача стояла у нас – подавить огонь, мы эту задачу выполнили”, – рассказывает старший офицер батареи ВСУ “Специалист”.

На счету артиллеристов на этом направлении десятки успешно выполненных задач, и не только по подавлению огня. Уничтожали вражеские гаубицы, самоходки, а также технику - БМП, БМД, а случались и танки.

Ребята рассказывают, что у россиян ощутимо меньше боеприпасов, чем несколько месяцев назад. Но даже в таких условиях они часто тратят их на гражданские объекты.

“Мы работаем только по ним, то есть мы знаем, что они там находятся, а они работают куда попало. То есть, когда они не могут нас найти, просто бросают в мирное население”, — рассказывает командир пушки с позывным “Косяк”.

Обстрелами гражданских объектов оккупанты пытаются запугать и истощить мирное население — такая их тактика ясна. Но вот им невдомек, с каким народом они имеют дело.

“Родину нельзя устать защищать. Усилия и терпения хватит, все будет хорошо, все будет Украина”, — говорят украинские пушкари.

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