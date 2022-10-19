Артиллерийские дуэли там не умолкают почти круглосуточно: как ВСУ держат оборону под Бахмутом

Это едва ли не единственный участок фронта, где россияне пытаются наступать на наши войска. Артиллерийские дуэли там не умолкают почти круглосуточно. Взять Бахмут враг пытается с лета и каждый раз его планы срывают наши защитники.

Как украинская артиллерия отражает там вражеские атаки, в сюжете ТСН рассказала корреспондентка Юлия Кириенко.

Гроза российской пехоты и надежда нашей – это украинская артиллерия, которая прикрывает наших бойцов в окопах, когда россияне их штурмуют. Именно на эти машины надеются наши армейцы. Тем временем россияне еще раз пытаются прорвать путь на Бахмутском направлении. Отражают их атаку сначала наши реактивные системы, а затем подключаются и самоходки.

Только один такой "кабанчик", так в шутку зовут артиллеристы снаряды для самоходок, способен уничтожить вражеский блиндаж. А их после утреннего боя здесь десятки. Огромные гильзы на земле, как доказательство, что на этом участке фронта ход войны решает только тяжелое оружие.

В грязи и масле, которым смазывают внутри машину, замызганные сами бойцы. В поле от дождя спрятаться можно только в броне. В ней и спят всем экипажем сидя. Тесно и холодно, но надежно.

"Холодно. Броня очень сильно охлаждается, все мокрое, сырое, промерзает. Я греюсь, когда заряжаю снаряды. Горячий чай нам привозят в термосах. Тем и греемся. Больше нечем согреваться", — говорит Сергей, который на боевых позициях уже не один месяц.

Командует машиной двадцатилетний боец Эммануил. Почти половина его жизни в родном Донецке царит враждебный русский мир. Когда тот пришел в его дом, парень решил – пойдет служить в украинскую армию.

"Я в 2014 году в пятом классе был. В 18 лет в армию пошел. Война идет в стране – нужно отбиваться", — отмечает Эммануил.

Каждый его выстрел точно по врагу. Он вычисляет цель очень осторожно, потому что на оккупированной Донбассе до сих пор его родня.

"Я сам из Донецка. Там выжил, теперь из Мариуполя выжил. Надо отбивать все и забирать свое. Я в 2014 году в Макеевке жил, потом в Мариуполь переехал, а потом и его забрали, но все вернем. Нормально", — отмечает боец.

Украинских артиллеристов очень боятся россияне. Все чаще по перехватам, которые публикует разведка в их голосах страх, потому что стреляет наша арта прицельно и ловко. Ребята только смеются. Не этому ли их научил враг за столько лет войны. И очень спешат побольше его оттеснить до того, как придут холода и замедлят наступление украинской армии.

Напомним, в Генштабе 19 октября сообщили, что российские оккупанты и дальше пытаются наступать на Авдеевском и Бахмутском направлениях.

За сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Огирево и Двухлетняя Харьковской области; Белогоровка в Луганской области; Новокалиново, Майорск, Одрадовка, Нью-Йорк, Новомихайловка, Невельское, Опытное и Марьинка Донецкой области.

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