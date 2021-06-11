Артистическое плавания: как украинские "русалки" готовятся к Олимпиаде в Токио

Чтобы хорошо танцевать в воде, каждое свое движение они оттачивают на суше.

Их называют русалками. Они умеют задерживать воздух на несколько минут и делать под водой сложные танцевальные па верх ногами. Артистическое плавание — одна из украинских олимпийских надежд на Игры в Японии. Во время предыдущих соревнований девушкам не хватило нескольких сотен балла, чтобы взойти на пьедестал. На этот раз надеются, что госпожа фортуна будет более благосклонна.

Продолжение цикла "Путь в Токио" 11 июня в сюжете ТСН.19:30.

В синхронном плавании зеркало бассейна в чем-то напоминает танцевальный паркет. В этом очень красивом и грациозно виде спорта у Украины пока не олимпийской медали. На прошлой олимпиаде наши девушки остановились в шаге от бронзы, в этом году хотят как минимум один этот шаг таки ступить.

Чтобы хорошо танцевать в воде, каждое свое движение они оттачивают на суше.

Физическая подготовка, акробатика и хореография. Всемирная федерация 4 года назад переименовала этот вид спорта на артистическое плавания. В Украине же официально его еще называют — синхронным.

Разминку начинают с дыхательных упражнений. И это важная часть тренировки. Под водой девушки проплывают не менее полусотни метров. Умение задерживать под водой надолго дыхание необходимо, чтобы показывать длительные элементы.

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"Нужно успеть вдохнуть, а еще при этом улыбаться. Нужно уметь, даже если набрал с водой воздух, дальше выполнять", — говорят участницы сборной Украины по синхронному плаванию Владислава и Марина Алексиевы.

"Гармоничный вид спорта. Все сочетается: гибкость, сила, динамика, задержка, как в йоге, задержка дыхания. То есть все есть. Это сложности. Но на самом деле, они как дельфины. У них очень большой объем легких", — объясняет тренер сборной Светлана Саидова.

Музыку они слышат даже под водой. В бассейне установлены специальные колонки.

Олимпийская сборная по синхронному плаванию тренируется в Харькове. По несколько раз в день. По семь часов в воде. Несмотря на карантин и закрытый бассейн, им все же удалось удачно выступить на чемпионате Европы — 4-ре золотых и столько же серебряных медалей. Им удалось завоевать две олимпийские лицензии — будут выступать в групповых соревнованиях и дуэте.

34-летняя Ксения Сидоренко среди тех, кто едет в Токио за медалями. Вспоминает Рио-де-Жанейро 16-го года. Тогда украинским синхронисткам до пьедестала не хватило несколько сотен балла. Ксения уже хотела уходить из спорта. Но передумала.

"Даже если когда-то там немножко устаешь, не хочется, ты вспоминаешь, что это все-таки олимпийская медаль. И идешь. Ради нее готов на все", — делится она.

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Артистическим плаванием она занимается 25-ть лет. Признает — это очень красивый, но очень изнурительный вид спорта. Ты должна быть сильной, выносливой, и одновременно красивой и стройной. Всю жизнь на строгой диете и постоянно контролировать вес.

Как почти все спортсмены — они редко бывают дома. Тренировки, спортивные сборы и соревнования. Они ценят эти редкие дни, которые проводят с родными.

Настя Савчук — двукратная чемпионка Европы и трехкратная бронзовая призерка Чемпионата мира. Тоже мечтает об олимпийской медали. Родным остается только поддерживать, болеть, а порой даже скрывать проблемы, чтобы не нервировать и не отвлекать.

Каждое движение, каждый поворот головы, рук, ног — сейчас в харьковском бассейне оттачивают олимпийскую программу. Все должно быть безупречно.

Главными конкурентками в Токио украинские девушки считают сборные Японии и России. Но уверены, на этот раз никакие сотни доли балла не станут помехой к заветной олимпийской медали.

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