Артпространство в старом бювете и приют для животных в заброшенном кафе: как в Киеве дают вторую жизнь заброшенным зданиям

Артпространство в старом бювете и приют для животных в заброшенном кафе: как в Киеве дают вторую жизнь заброшенным зданиям

В бывшем кафе на Виноградаре работает передержка для животных — до момента, пока собачки или котика не найдут себе новую семью.

В то время как застройщики в украинских городах уничтожают уникальные жемчужины архитектуры, неравнодушные люди пытаются дать вторую жизнь заброшенным зданиям, на которые никто внимания не обращает.

О таких примерах в Киеве говорится в сюжете "Сніданку з 1+1" за 22 сентября.

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В центре столицы расположено здание бювета "Джерело". Построили его в 1980-е годы. С 90-х бювет работал не на постоянной основе из-за неисправности насоса, ржавых труб и нарушения режима эксплуатации. В 2007 году бювет закрыли окончательно. 13 лет он стоял и приходил в упадок, пока на него не обратили внимание художники и архитекторы. Оказалось, что "Джерело" — словно "слепое пятно": павильон не имеет адреса, к нему не подведены ни электричество, ни вода. Тогда пространство и решили восстанавливать, первую выставку здесь провели в октябре 2020-го.

Однако на днях "Джерело" снова переродилось. Здесь открыли круглосуточное арт-пространство, где каждые две недели будут открывать новые выставки. Все — в видеоформате на экранах. И так до ноября.

А вот еще один пример на Виноградаре. В заброшенном кафе открыли центр для бездомных животных. Там работает их передержка — до момента, пока собачки или котики не найдут себе новую семью.

"То есть — посмотрите сколько классных примеров, когда люди что-то восстанавливают, сохраняют, а не разрушают. Призываю к этому всех, а особенно крупные строительные фирмы, которые в последнее время все больше разрушают подобные объекты", — заключает журналист "Сніданку" Антон Пшеничный .

Вторая жизнь заброшенным зданиям: как неравнодушные используют забытые архитектурные объекты

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