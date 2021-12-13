Асфальт настолько свежий, что еще дымится: провал в центре Киева уже залатали (видео)

В настоящее время автобусы и троллейбусы уже курсируют в обычном режиме.
В Киеве рядом с Бессарабской площадью на дороге прямо во время движения автомобилей просел асфальт, а впоследствии и образовалась огромная яма.
Киевляне сняли на видео, как водители не успевают затормозить и въезжают в яму. А после – как участок дороги мусоробаком и деревянной конструкцией ограждают прохожие. Обошлось без пострадавших.
Об этом говорится в сюжете "ТСН. Ранок" за 13 декабря.
К вечеру полностью перекрыли движение в направлении Крещатика. Образовалась пробка. Водители объезжали опасный участок по прилегающим улицам. Провалы аварийные службы объясняют прорывом на водопроводе.
"Прорвало и подмыло асфальт. Дорожное покрытие к утру планируем сделать", — обещают дорожники.
И не подвели. Люди работали всю ночь.
Как сообщает журналист ТСН, коммунальщики уже яму залатали и восстановили асфальтное покрытие.
Асфальт настолько свеж, что еще дымится.
В настоящее время автобусы и троллейбусы уже курсируют в обычном режиме.
Напомним, в Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта из-за провала асфальта.
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