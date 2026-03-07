Асфальт сошел вместе со снегом: где в Украине худшие дороги и будут ли ремонтировать их во время войны

Дороги в Украине / © ТСН

Эта зима стала настоящим приговором для украинского асфальта. Снег растаял, обнажив миллионы квадратных воронок, из-за которых водители массово теряют колеса и деньги на СТО. Правительство уже выделило 10 миллиардов гривен из резервного фонда на срочный ремонт.

Корреспонденты ТСН проехались по самым проблемным маршрутам страны, чтобы увидеть масштабы бедствия.

Худшие дороги Украины: от Киева до Днепра

Ситуация критическая во всех регионах. Водители сравнивают нынешнее состояние покрытия с «теркой для овощей».

Киев: Столицу накрыла волна ям. На Троещине (ул. Бальзака и Закревского) водители выезжают на встречную, чтобы объехать пропасти. «Уже 15 тысяч потратил на ходовую», — жалуются водители.

Трасса Киев-Чоп: Одна из главных артерий страны «светит» дырами. На обочинах — грузовики с разорванными колесами и поврежденными пневмоподушками.

Одесская область: Если в городе ситуация терпимая, то трасса на Николаев — это катастрофа. Водители вынуждены ехать по обочине, чтобы спасти машины.

Днепр: Худшая ситуация на мостах и виадуках. Воронки появляются за одну ночь.

Погода в Украине: почему асфальт «растаял»

В «Киевавтодоре» винят аномальные погодные условия и возраст дорог.

«Аномальные минусы, ледяной дождь, частые переходы через ноль. Вода попадает в трещины и расширяется, разрывая покрытие, которое уже исчерпало свой ресурс», — объясняют дорожники.

Прифронтовые дороги: ремонт под обстрелами

Отдельная боль — Днепропетровщина. Это прифронтовая область, через которую ежедневно везут раненых. Дороги здесь уничтожены не только зимой, но и тяжелой техникой и прилетами.

Алексей Кулеба, вице-премьер-министр: «Дороги в прифронтовых регионах — это элемент военной логистики и эвакуации. Мы будем обращаться за дополнительным финансированием, в частности к коммерческим банкам, потому что ресурсов Минобороны не хватает».

На некоторых участках в 25-30 км от фронта гражданские дорожники работать уже не могут — там «летает все, что может летать». Материалы передают военным специалистам, которые латают дыры самостоятельно.

Ремонт дорог в Украине: когда ждать результат

Правительство и «Укравтодор» поставили амбициозные цели:

Международные трассы (Киев-Одесса, Киев-Чоп): обещают привести в состояние «безъямочности» в течение полутора месяцев. Киев: дорожники обещают существенные изменения за 2-3 недели. Сначала починят магистрали, затем — улицы городского значения.

Однако есть и проблемы: в «Киевавтодоре» катастрофический некомплект штата — из 3,5 тысяч должностей вакантными остаются около тысячи. Кроме того, качество «быстрого» ремонта вызывает вопросы: часто асфальт сыплют просто во влажные ямы без надлежащей обработки.

