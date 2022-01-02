Аспирант из Франции заявил, что в Киеве его изнасиловал священник

Аспирант из Франции заявил, что в Киеве его изнасиловал священник

Иностранец написал заявление в полицию.

Аспирант из Франции Николя Имбер обвиняет священника УПЦ Московского патриархата в изнасиловании. Сообщение об инциденте он выложил в соцсети.

Об этом 2 января говорится в сюжете ТСН.19:30.

Собственно, мужчина приехал в Киев исследовать отношения в православной церкви. Общался со священниками и параллельно читал лекции в Киевском политехническом.

Накануне инцидента заболел COVID. Когда стало совсем плохо, обратился к знакомому священнику Московского патриархата за помощью. Тот его пригласил к себе. Накормил, напоил водкой и уложил спать.

Когда парня развезло и он уже не мог сопротивляться, батюшка лег рядом и, по словам француза, изнасиловал его.

Аспирант из Франции обвиняет священника московского патриархата в изнасиловании

ТСН обратилась за комментарием в УПЦ Московского патриархата. Там об инциденте пока не слышали, советуют обращаться в полицию. Что, собственно, потерпевший и сделал.

"Если у человека есть какие-то проблемы, то нужно обращаться в следственные органы. Согласно тому, как цивилизованно все это решается", — сказал спикер УПЦ МП, архиепископом Климент.

ТСН связалась с Николя Имбером. Он рассказал все, что с ним произошло и подтвердил, что написал заявление в полицию Киевской области.

Подробнее о сексе-скандале – 3 января в ТСН в 19:30.

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