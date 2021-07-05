Астероид в сотню метров может уничтожить целый город: что известно об опасных гостях из космоса

Астероид в сотню метров может уничтожить целый город: что известно об опасных гостях из космоса

Даже небольшой по размеру астероид может нанести огромный вред.

Небольшой ядерный взрыв — так оценили мощность взрыва метеорита над Челябинском в 2013 году. Глыба массой до 10 тысяч тонн и почти 17 метров в диаметре распалась на высоте 30 километров над землей. И освободила килотонны энергии. К земле долетели лишь несколько фрагментов. Но по словам очевидцев, около половины часа ситуация в городе "напоминала зону военных действий". От массы разбитых стекол — пострадали более тысячи человек. И это счастье, что ни один из обломков не врезался, например, в большие хранилища ядерных материалов, которые расположены в Челябинской и соседней Свердловской областях России.

Об этом шла речь 4 июля в сюжете ТСН.Тиждень.

То, что мы видим в фильмах-катастрофах — практически моделирования того, что может произойти с нами в любой момент.

Даже небольшой по размеру астероид может нанести огромный вред.

Также читайте Мимо Земли пролетит огромный астероид: есть ли опасность

"Чтобы понять реальные масштабы небесных тел, мы сравнили их с известными вам сооружениями. Потому взрыв астероида в сотню метров уничтожит весь город. А если это болид километровый, то он легко уравняет с землей небольшую европейскую страну", — говорилось в сюжете.

Беда еще в том, что человечество вообще очень плохо умеет предвидеть приближение астероидов к Земле. За последние 30 на планету упали более тысячи двухсот объектов, больших метр в диаметре. А заранее отследить мы смогли только пять и только — за день до падения.

А чтобы мы понимали насколько велика опасность из космоса для землян и спастись можно только совместными усилиями в мире отмечают День астероида.

Читайте также:

Новости недели: за последние 30 лет на Землю упало более 1200 крупных по размеру объектов из космоса

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку