Астролог назвал конкретный месяц завершения войны в Украине: чего ждать на фронте

Уже в этом году может завершиться активная фаза войны, будет ли этому предшествовать большое наступление россиян и решится ли Путин на ядерный удар по Украине – об этом в комментарии ТСН.ua рассказал астролог Алексей Кириченко.

Новость о возможном наступлении оккупантов Алексей Кириченко, опираясь на свои астрологические исследования, комментирует так: "То, что говорится на далекое будущее, начиная с 20 марта по 25 апреля — с большой вероятностью не сбудется. Сейчас ретроградный Меркурий, а это значит, что то, о чем говорится - оно в будущее не идет, а стается в прошлом. Пример: в прошлый раз ретроградный Меркурий был в декабре, очень живо обсуждали законопроект о мобилизации, но его так и не приняли. Если примут, то он будет очень сильно изменен. Абсолютно такая же схема с наступлением, о котором сейчас говорят. Ситуация изменится".

К этому астролог добавляет следующее: "В начале войны Юпитер был в Овне, поэтому захватывали территории быстро и освобождали быстро. Пример тому – Слобожанская операция на Харьковском направлении.Затем, с июня 2023 года до мая 2024 Юпитер, который означает экспансию, в Тельце, и освобождение, и захват происходят очень медленно".

Кроме этого, Алексей Кириченко отмечает: "Я это прогнозировал год назад, говорил, что украинцы не продвинутся к Азовскому морю. И россияне тоже не могут быстро продвигаться. С июня Юпитер заходит в знак Близнецов. Этот знак означает "близко". То есть если и говорить о какой-то экспансии, то она будет рассчитана не на дальние расстояния, а на близкие, локальные".

Нанесет ли путинская армия ядерный удар по Украине

"Это очень простой вопрос. Я на него уверенно отвечаю, что нет ". Время от времени усиливалось запугивание ядернім ударом. Почти всегда, когда это было (запугивание - Ред.), была подчеркнута позиция планеты Плутон. Именно она связана с темой атома и ядерных ударов. Сейчас, начиная с весны, она не выражена. Я думаю, что даже запугивать этим не очень-то будут", — говорит астролог.

Когда закончится война

На волнующий всех украинцев вопрос Алексей Кириченко отвечает, называя конкретные месяцы.

"По моим прогнозам, интенсивность сворачивания войны велика и она набирает силу с этой весны. Не планируется развертывание войны. До лета 2025 года, пока планеты в знаке Рыб, очень много процессов будут происходить плавно. Скорее всего, уменьшится военная эскалация, скорее всего договорятся не бомбить города, не проводить наступления. В своих прогнозах я это назвал окончанием горячей фазы войны и началом статической. Не договорятся о деоккупации, но будут какие-то договоренности, которые будут означать определенную деэскалацию в мае. А осенью это будет подкреплено переговорами. Это совпадает с тем тезисом, что я не прогнозирую летом наступлений", — говорит астролог.

Ранее сообщалось о том, что астролог Влад Росс назвал год завершения войны.

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