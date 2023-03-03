Астролог озвучил оптимистическое предсказание, когда закончится война: "Вопрос Крыма будет решен"

Астролог, хиромант и специалист системы архитектурного планирования Васту-шастра Владимир Бадиян рассказал, когда закончится острая фаза войны и что будет с Донбассом.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua

"Война должна закончиться в середине или конце мая текущего года. Но имеется в виду самая горячая ее фаза. Вопрос относительно так называемых "ДНР" и "ЛНР" могут стоять еще долго — до 4-6 лет. Речь идет не об определенных военных эскалациях, а, скорее всего, об особом статусе. С Крымом вопрос решится быстрее – уже в этом году", — сказал астролог.

Напомним, таролог Елена Бюн заявила, что в первые десять дней марта Россия, вероятно, не будет устраивать массированные ракетные удары по Украине. Также она подчеркнула, что уже через полгода Украина сможет вернуть свои территории.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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