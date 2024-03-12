Астролог предупредила о применении ядерного оружия 2024 года: "Вероятность наибольшая"

2024 будет нелегким для Украины и всего мира. Летом может закончиться активная фаза войны, которую развязала Россия. В то же время, в этом году наибольшая вероятность применения ядерного оружия. Впрочем, Украина сможет получить новый путь уже в феврале 2025 года.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказала ведическая астролог Ольга Барк.

"Весна будет непростой для Украины. Многие изменения в мире омрачят проблемы украинцев и нам нужно будет прилагать усилия самостоятельно. Если рассматривать карту Украины, мы видим, что дом финансов прекрасен. Это говорит о том, что у нас достаточно ресурсов внутри страны и самое время это понять. Ведь невозможно все время бегать по миру с протянутой рукой", – считает астролог.

С 1 мая Юпитер перейдет в знак тельца. Для Украины, по словам астролога, это прекрасное время перемен.

“Начиная с законов, которые дадут гражданским и военным новое дыхание. Пора сделать выводы и кому-то простить, а кого-то избавиться и это без сомнений произойдет — важные изменения произойдут в руководстве Украины, России и США от 1 мая 2024 года. Венера в течение всего года будет себя прекрасно чувствовать. Это подсказка на женщин — они будут иметь большое влияние на ситуацию в мире”, — считает Ольга Барк.

По словам астролога, в этом году существует самая большая вероятность применения ядерного оружия. Если это все же произойдет, последствия ощутит вся планета.



"Если в прошлые годы я уверенно говорила о ядерных моментах — сейчас нет. К сожалению, в этом году наибольшая вероятность применения ядерного оружия. Это может быть как случайный взрыв от неумения с ней обращаться, так и ее уничтожение. Территориально опасные зоны всегда там, где происходят затмения. Украина в них не входит, может быть, только границы. Но если все же что-нибудь произойдет, понесет последствия вся планета”, — рассказала Ольга Барк.

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Затмение Солнца 8 апреля, по словам астролога, принесет изменения для США, возможно, для их территорий. Это повлияет и на Украину. С 1 мая будет становиться легче, и мы можем получить колоссальную военную поддержку других стран, говорит Ольга Барк.

“Юпитер будет аспектировать десятый дом, которое даст финансовую помощь и развитие для страны. И наш натальный Марс говорит: не исключение, что наконец-то для Украины будет не только защита словами, но и руками других стран. Аспект на двенадцатый дом и водяной знак наконец-то дает надежду, что порты и воды Украины будут свободны, а может и их территории вернутся. А вот вражеские портовые города будут гореть. Аспект на второй дом даст прекрасный урожай, а с ним и улучшение экономики", – рассказала Ольга Барк.

За летний период, по словам астролога, следует многое сделать и не тратить попусту бесценное время.

"29 июня Сатурн перейдет в ретроградное движение по третьему дому и начнут формироваться договоренности между странами. Скорее всего, с новыми лидерами и новыми правилами. До 15 ноября все это продолжится, но будет приостановлено, как, скорее всего, активная фаза войны уже учета. Но результат четкий не будет. И только сформировав правильные законы и договоренности между странами, Украина сможет получить новый путь уже с февраля 2025 года", – рассказала Ольга Барк.

Она подчеркнула, что астрология не является прорицанием.

“Это рекомендации как следует действовать, чтобы получить наилучший результат в реальных обстоятельствах, а действия уже зависят от каждого. Для перемен нужно желание”, — говорит Ольга Барк.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силу духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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