Астролог прогнозирует "что-то потрясающее" в апреле: "Власть Путина будет трещать по швам"

Росс заявил, что после дня рождения Гитлера у Украины есть все шансы "уничтожить этот московский голый фашизм".

Какие сюрпризы ждут Украины от западных партнеров и когда начнется контрнаступление ВСУ – свой прогноз озвучил известный астролог Влад Росс.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский побывал в Польше, где встретился с тамошним лидером Анджеем Дудой. По результатам встречи Дуда поставил точку в вопросе МиГов для Украины. Самолеты будут. Другие страны Запада тоже не замедляют темпы оказания помощи.

"Самое главное, что встреча Зеленского и Дуды говорит о том, что возрождается Речь Посполитая, Великое княжество Литовское, простирающееся от Балтийского до Черного моря, где ныне расположена Одесса. Было мощное государство, которое боролось с Московией. Был Лжедмитрий, даже завоевавший в свое время Москву. Московиты были фактически в рабстве Литовского княжества. Сейчас возрождается эта государственность", – убежден астролог.

"Польша, Украина и Литва – это будущее мощное государство, которое будет одним целым в Европейском Союзе. У нас будет мощная восточная составляющая", – предсказывает Росс.

Он добавил, что Зеленскому нужно было приехать к Дуде, чтобы наконец решать дальнейшее взаимодействие.

Контрнаступление

Астролог также заявил, что сейчас разворачивается "важная ситуация перед наступлением", которое не начнется раньше Пасхи (16 апреля).

"В день рождения Гитлера 20 апреля произойдет солнечное затмение, поэтому есть все шансы уничтожить этот московский голый фашизм, который враг распространяет на территории нашей страны. Затемнение влияет на ум всех людей мира. После него обычно происходят техногенные катастрофы, землетрясения и т.д. Но это отличное время для возвращения своих земель", – отметил Росс.

Он добавил, что в период ретроградного Меркурия хорошо восстанавливать связи, возвращать любимых и украинские земли.

"Поэтому наступление начнется после 20 апреля. Власть Путина будет трещать по швам. Я вижу мощное наступление, неожиданное", — предсказывает астролог.

"Главное наступление будет происходить на Волноваху. Также есть возможность окружения всего этого анклава со стороны РФ. Не исключаю, что будет нападение на Луганскую область. Пять возможных направлений захвата территорий, которые мы потеряли. Но во время ретроградного Меркурия мы все можем вернуть. Будет что-то потрясающее, особенно в мае", — предупредил Росс.

Напомним, таролог Ирина Клевер прогнозирует, что контрнаступление ВСУ начнется до лета. Военные уже готовы, просто ждут подходящий момент.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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