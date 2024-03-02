Астролог рассказал о планах РФ захватить большой город и назвал год победы Украины

Главная задача ФСБ России – захватить Харьков. Россияне мечтают об этом сейчас. В Кремле после фейковых выборов могут либо объявить мобилизацию, либо предложить больше денег.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал астролог высшей категории Влад Росс.

"Харьков для них очень важен — как восточная столица так называемой "Новороссии. Свержение следующего города — это может быть Купянск. Это они могут расценивать как возможность "присоединить" Харьковскую область, как возможность подобраться к Харькову. Сложная ситуация может наблюдаться не только там, но и в Запорожской области. Но Харьков – это их главная задача", – говорит астролог.

По словам Влада Росса, также есть угроза для Угледара.

Астролог говорит о возможном свержении власти в Кремле.

"Но лунное затмение 25 марта, а затем солнечное, которое состоится 8 апреля, могут предвещать неожиданное свержение власти в Кремле. Сразу после выборов может начаться подковерная борьба за власть. Может начаться какой-нибудь "крестовый поход" на Москву, как это было с Пригожиным. Очередной поход на Москву или переворот могут произойти в апреле-мае, когда белый месяц соединится с Ураном и Юпитером в знаки Украины – Тельцы. Белый месяц – это счастье, благая весть, Уран – это неожиданный поворот событий", — добавляет Влад Росс.



По мнению астролога, ситуация на фронте в Украине может оставаться сложной до апреля.

"На грани завесы над пропастью и развала фронта мы можем находиться в марте. Не исключается разрушение наших защитных сооружений. Может быть неожиданный прорыв, поэтому молимся. В апреле нам могут дать столько оружия, что станет ясно – эту войну мы не проигрываем окончательно. Но надо дождаться апреля. По всем раскладам, помощь нам будет. Главное, нам выстоять в этом году", — говорит Влад Росс.

По его словам, победа Украины будет в 2025 году при условии, если Дональд Трамп не станет президентом США.

"Звезды склоняются к тому, что у него будет проигрыш в каком-нибудь важном суде", — резюмировал Влад Росс.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, победительница "Битвы экстрасенсов" удивила предсказанием о России: "Пусть так и будет".

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