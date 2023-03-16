Астролог Влад Росс назвал конкретное время, когда Украина получит самолеты F-16

Известный астролог Влад Росс спрогнозировал, когда Украина сможет получить современные истребители.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

"Мы услышим об этом в ближайшее время. Точка бифуркации — это то, что произошло в нашем небе на днях, когда был сбит американский БПЛА. Я думаю, что это будет "колокольчиком" до поступления не только из Чехии каких-либо самолетов, но это говорит и о то, что у нас будут F-15, F-16. И вообще у нас будет мощное наступление, которое будет поддержано американскими самолетами. А то, что наши пилоты уже давно летают на F-15, F-16 — инсайдерская информация", – сказал астролог.

Влад Росс считает, что Украина в ближайшее время все же сможет получить самолеты. Вероятно, это произойдет в конце апреля или начале мая.

"Самолеты находятся на авиабазах в Румынии и Польше и они будут поддерживать наше наступление на РФ этой весной. Весна ключевая, будут затемнения и в затемнениях все решится. Это промежуток между 20 апреля и 5 мая. Юпитер переходит в зодиакальный знак Тельцов. Юпитер — это победа, а Телец — Украина. В середине мая, я думаю, мы все поймем, что победители этого противостояния", — сказал астролог.

Напомним, ранее Влад Росс спрогнозировал, будет ли повторное нападение из Беларуси.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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