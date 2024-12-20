Атака баллистикой по Киеву: эксперты назвали возможные цели и возможности Путина до Нового года

После утренней ракетной атаки путинской армии по Киеву и появления информации о возможном запуске межконтинентальной ракеты, которую в России называют "Орешник", военные эксперты не исключили повторения ситуации в ближайшее время.

Как рассказал в комментарии для ТСН.ua бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев, на этот раз произошел очередной террор гражданского населения.

"Причем, дорогостоящий террор. Тем не менее, враг готов идти на такое, чтобы отчитаться — мол, есть вызов, на который было соответствующим образом среагировано. Президентом Украины дана соответствующая оценка президенту России. Она такова, что является реальностью", — говорит Селезнев. .

К этому он добавляет, что в ближайшее время, а именно до конца месяца и года возможны новые обстрелы Украины.

"У врага есть около полутора тысяч ракет. Плюс к тому — продолжается производство ракет. Поэтому говорить о выхолащивании вражеских ресурсов не стоит. Они имеют ракеты и, конечно, будут их применять. Также не стоит ориентироваться на какие-то даты в плане применения атак. Нужно ориентироваться на информационную осведомленность россиян о наших объектах", — предупреждает Селезнев.

По его мнению, враг, нанося удары, вероятно использует информацию советских времен, 70-х годов, нацеливая ракеты по тем локациям, где когда-то были военные объекты.

"Но до россиян не доходит, что некоторые военные объекты размещены уже не там, куда они направляют свои ракеты", — резюмирует Селезнев.

Военный эксперт Роман Свитан не исключает, что сегодня с утра была пробная дуэль, о которой Путин заявил вчера на своей "Прямой линии".

"Путин или его двойник заявил, а утром отработали баллистикой. Крылатые ракеты не запускали, потому что они для нас очень легкая цель. Это не последняя атака, Путин может повторять удары, используя те баллистические ракеты, которые есть в наличии. У россиян их сейчас более 500. Они базируются на земле, под землей, под водой. Такие удары, которые произошли сегодня, путинская армия может повторять очень часто. Думаю, что могут повторить удар до Нового года по городам с компактным проживанием населения. Путину нужна картинка, потому что он понимает — нанести поражение украинской армии имеющимся количеством ракет он не может. Оптимальный вариант для него — удар по столице, о чем он говорил вчера", — говорит Свитан.

Россияне ударили баллистикой по Киеву - последствия шокируют

Ранее сообщалось о том, что российские войска ударили баллистическими ракетами по Киеву.

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