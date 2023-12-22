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Атака дронами на Киев: какие последствия ударов и что говорят потерпевшие (фото, видео)

Автор
Инна ЛебеденкоИнна Лебеденко
Дата публикации
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Время на прочтение
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Атака дронами на Киев: какие последствия ударов и что говорят потерпевшие (фото, видео)

Последствия атаки дронов на Киев. Фото из открытых источников.

Потерпевшие рассказали о последствиях российской атаки.

За последние шесть дней только на Киев россияне уже в третий раз запустили беспилотников. Один из них повредил верхние этажи многоэтажки. Это произошло в сотне метров от дома, в который в первые дни полномасштабного вторжения попала российская ракета.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Инны Лебеденко.

В Киеве ночью оккупанты атаковали дронами многоэтажку. Жители дома Вадим с Марией уже успели все убрать. Их квартира именно с той стороны, куда попал дрон. 

"Мы были дома, но совсем в другом крыле", - рассказывают люди. 

Из-за российского дрона в многоэтажке повреждена крыша и квартиры на верхних этажах. В трех - частичное разрушение стен, еще в трех - выбиты окна.

Последствия атаки на Киев / ©
Последствия атаки на Киев

В этом же доме проживает и телеведущий марафона "Единые новости" Андрей Ковальский с супругой и двумя детьми.

"Назарчик и Полинка уже спали. Я была здесь в зале и услышала страшный грохот, увидела реально, что на нашу квартиру летит "Шахед". Звук усиливался, я поняла, что он сюда летит", — вспоминает потерпевшая Татьяна Хитрик.

Спаслась, говорит, благодаря тому, что перебежала в комнату сына. Тогда раздался взрыв. Женщина говорит, что ее семья чудом выжила и они до сих пор не могут осознать произошедшее.

Последствия атаки на Киев / ©
Последствия атаки на Киев

Напомним, российские войска в ночь на 22 декабря устроили массированную атаку беспилотниками по Украине. Обломки сбитых дронов упали в трех районах Киева, нанеся разрушениям, без квартиры остался известный ведущий телеканала ICTV и телемарафона Андрей Ковальский.

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Дата публикации
Просмотры
1890
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