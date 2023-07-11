Атака дронами — предвестник массированного ракетного удара: эксперт и разведка назвали сценарии ярости Путина в ближайшие двое суток

Атака дронами-камикадзе в ночь на 11 июля со стороны России может свидетельствовать о запланированном врагом массированном ракетном ударе.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, такой прогноз базируется и на том, что у России было определенное время для накопления ракет, и на том, что сегодня и завтра в Вильнюсе проходит саммит НАТО, где рассматриваются ряд вопросов, касающихся Украины.

"Эта атака беспилотниками Shahed-136 — это конвульсия россиян из-за тех событий, которые сейчас происходят, — говорит Александр Коваленко. — Речь идет не только о саммите НАТО. Мы видим, что враг нанес удар по зерновому хабу в Одессе. Из-за этого на мысль приходит "зерновое соглашение", в том числе - между Турцией. Давайте вспомним о том, что в последнее время происходило между Украиной и Турцией. Во-первых, Эрдоган передал нам защитников Мариуполя. Это создало волну возмущений у россиян. Второй момент: Турция поддержала Швецию (президент Турции поддержал заявку Швеции на вступление в НАТО – Ред.). Кроме того, Эрдоган поддерживает Украину по вектору вступления в НАТО без ПДЧ, поэтому россияне ориентировались на нанесение удара именно по зерновому хабу. Это было символично и понятно, кому они делают вызов. Что касается саммита НАТО, то во время таких событий россияне всегда совершают такие террористические акты. Стоит вспомнить или "Рамштайн", или визиты в Киев кого-то из политиков высокого ранга. Таким образом они, россияне, пытаются запугать. Это не работает, но другого они ничего не могут сделать. Атаки россиян – это больные конвульсии. Но угроза будет и в будущем. Кроме БПЛА, у них есть еще ракеты. Мы видим, что с 24 июня они ни разу не использовали крылатые ракеты Х-101 и Х-555 авиационного базирования. Есть опасения, что у них сейчас происходит процесс накопления и восстановления тех, что есть на складах".

По словам Коваленко, не исключается, что атака дронами-камикадзе могла быть предвестником новой ракетной угрозы. Как известно, кроме атаки БПЛА сегодня в Украине звучала масштабная воздушная тревога. По данным мониторинговых каналов, произошел взлет МиГ-31К, являющегося носителем ракет "Кинжал".

"К примеру, ракетный удар или комбинированный россияне могут нанести этой ночью", — предполагает Коваленко.

Официально украинские военные не подтверждают и не опровергают, что россияне могут нанести ракетный удар в ближайшее время, пока продолжается саммит НАТО.

"Сценариев может быть несколько. Непосредственно к конкретным датам Украина, которая находится в условиях полномасштабного вторжения врага, не привязывается. Воздушные силы, ПВО готовы и усиливаются ежедневно, независимо от тех или иных событий. Тактика врага может быть разной, в том числе и такой, о которой говорят (привязка к определенным датам и событиям – Ред.)", — сообщил нам представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

Ранее сообщалось, что Британия и Франция передали Украине ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow (Scalp).

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