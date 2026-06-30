Атака дронов на Москву: что известно об обстреле РФ и каковы последствия (видео)

Атака украинских дронов / © ТСН

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Взрывное утро в России. Дроны из Украины долетели до Московской области. В российской столице приостановили работу все аэропорты. А мэр Москвы заявил, что массированная атака продолжалась с 4 утра, и утверждал, что ПВО все сбила.

Об этом говорится в репортаже ТСН.

В Минобороны РФ сообщили, что над 19 регионами было сбито 419 дронов. А вот куда именно они прилетели — российские власти, как обычно, умалчивают.

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Впрочем, благодаря многочисленным видеозаписям самих россиян аналитики OSINT однозначно установили: в городе Дубна прогремело несколько мощных взрывов. Вероятно, подвергся атаке Центр космической связи. Там же расположен завод «Кронштадт», массово производящий дроны, и ракетный завод «Радуга», где оккупанты изготавливают ракеты Х-101, Х-555 и Х-59. Эти объекты уже подвергались атакам ранее. Также взрывы и крупные пожары в настоящее время фиксируются в Егорьевске, Туле, Рязани и Новороссийске.

Десятки опубликованных видео с красноречивыми комментариями россиян доказывают: похоже, они постепенно привыкают к звукам взрывов и полетов наших дронов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 12:00 НОВОСТИ 30 июня | ТЕР@КТ в Монако! Рои ДРОНОВ над МОСКВОЙ! 40-градусная ЖАРА

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