Атака дронов на Тернополь: какие последствия ударов и есть ли в городе свет (фото, видео)

Россияне беспилотниками атаковали Тернополь.
Вражеские беспилотники поразили энергетический объект в Тернопольской области. После удара было обесточено более 70 процентов населенных пунктов области.
О ситуации в Тернополе рассказала корреспондентка ТСН Светлана Паук.
Критическая инфраструктура Тернополя уже заживлена, все котельные города возобновили работу, на маршруты начали выезжать троллейбусы. Лифты в многоэтажках решено пока не включать.
"Максимально осуществлена перекоммутация сетей, привлечена поддержка от наших соседей, соседних электросетей и на сегодня все подстанции напряжения заживлены, соответственно от этих подстанций заживлены все объекты критической инфраструктуры", — говорит Андрей Лещук, технический директор АО "Тернопольобэнерго".
Энергетики работают над полным восстановлением электроснабжения Тернополя. Появилась вода в кранах и работает канализационная сеть.
"В настоящее время вода подается полноценно, канализация работает полноценно. Теплоснабжение — часть котельных работает от обычного электропитания, часть — продолжает работу от резервных генераторов", — говорит Сергей Надал, городской голова Тернополя.
Во время ночной атаки Тернополя силами ПВО были сбиты три вражеских беспилотника. Однако остальные достигли своих целей.
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Напомним, 26 ноября армия РФ попала дронами в объект энергетической инфраструктуры Из-за российской атаки жители Тернопольщины будут иметь свет лишь несколько часов в сутки.
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