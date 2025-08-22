Атака на американское предприятие на Закарпатье: новые подробности российского удара

Последствия атаки по Мукачево / © Закарпатская областная государственная администрация

Уже 23 пострадавших в результате ракетного обстрела оккупантами Закарпатья. Большинство лечится амбулаторно, в больнице — 6. Масштабный пожар спасатели тушат до сих пор. Накануне двумя крылатыми ракетами россияне попали в американское предприятие в Мукачево. Завод гражданский — ни о каком военном производстве речь не идет, уверяют его работники и руководство ОВА. С начала полномасштабного вторжения россияне атаковали Закарпатье дважды. Впервые — попали по подстанции в Воловце в 2022 году. На этот раз — в два населенных пункта.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Аллы Пасс.

После обстрела на предприятии считают убытки и рассматривают возможность возобновить работу. Оно было стратегическим для области. В этом году уплатило почти 300 миллионов гривен налогов. Между тем его работники уже понимают — они остались без работы. По крайней мере на некоторое время.

Враг попал двумя «Калибрами» по заводу с американскими инвестициями. Здесь производят бытовую технику — кофемашины в частности. Президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер рассказал ТСН, что они уже обратились к Дональду Трампу с требованием гарантировать безопасность для нашей страны в целом и американского бизнеса здесь в частности.

«Это шло на экспорт. Посмотрите, это все, эти кофемашины, написано „Made in Ukraine“, производились вот здесь, в Мукачево. Россия бьет по американскому бизнесу в Украине и очень важно, чтобы президент Трамп это увидел. Здесь — Закарпатье, мы всегда считали, что это было одно из самых безопасных мест Украины», — говорит Андрей Гундер.

До границы с Евросоюзом отсюда менее полусотни километров. Здесь живет мощная венгерская диаспора и до сих пор российское оружие не долетало сюда еще ни разу. Журналисты из Венгрии приезжают воочию увидеть последствия прилета.

Повреждено не только само предприятие, хуже всего — пострадали люди. На сейчас их количество возросло уже до 23 — пострадавшие обращались в больницу в течение целого дня, отходя от пережитого ужаса. Но жертв, предполагают, могло быть значительно больше — первая ракета попала в пустое складское помещение. Поэтому люди, работавшие на заводе, имели несколько минут, чтобы спрятаться в укрытие.

Сразу после удара на месте попадания возник масштабный пожар. Пылало на площади около 7 тысяч квадратных метров. Местные власти призвали закрывать окна и без лишней надобности не выходить на улицу. Ведь продукты горения могут быть вредными для здоровья. Чтобы потушить пламя спасателям понадобилось несколько часов.

Уничтожить украинскую экономику, подорвав доверие иностранных инвесторов — было основной целью этого ракетного удара, считают в ОВА.

«У них сейчас ничего нет, мы найдем им помещение для офиса, ждем. Также будут обсуждаться вопросы о людях, которые остались почти без работы, о фирме, предприятии, которое срочно должно найти место, где разработать свои производственные мощности, и именно этими вопросами мы будем заниматься, и это все на контроле, будем подавать на компенсацию государственного бюджета, и это, скорее всего, будет через программу, сделанную в Украине», — говорит председатель Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий.

«Шахед» также упал в одном из сел Хустского района. По словам главы ОВА, есть предположение, что в нем просто закончилось топливо. Люди не пострадали. Но повреждено хозяйственное здание, линия электропередач и выбиты окна в жилом доме.

