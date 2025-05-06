Атака на "Барабашово" в Харькове: что осталось от рынка после "прилета" (фото, видео)

Следствие обстрела рынка Барабашово

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Россияне ночью устроили массированный налет дронов на Харьков. Атаковали сразу четыре района города. На этот раз «денацифицировать» пытались жилые дома, ресторан и крупнейший рынок города — «Барабашово». Там изуродованы павильоны с одеждой, обувью, хозяйственный товаром. Полностью уничтожено около 90 ларьков, еще столько же изуродовано.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Юлии Бойко.

Россияне атаковали крупнейший рынок Харькова — «Барабашово». Именно сюда ночью попал один из российских ударных дронов. От взрыва загорелся масштабный пожар — огонь охватил десятки торговых павильонов. Пламя было видно за несколько километров.

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На рынке все разрушено и черное. В воздухе стоит запах гари, над обгоревшими конструкциями павильонов до сих пор дым. На месте работают спасатели и коммунальщики. Часть рынка уничтожена дотла. Огонь изуродовал десятки контейнеров с товаром.

Последствия обстрела рынка «Балабашово» / © ТСН

«Мы открылись только в начале апреля, а теперь все — нет магазина! У меня был хороший фирменный магазин с качественным товаром. Все — нет! Если россияне думают, что мы испугались, то это не так. Мы непобедимы!», — говорит владелец магазина Денис.

Спасатели разбирают завалы и тушат конструкции. Параллельно предприниматели пытаются оценить убытки, спасать здесь уже нечего, товар уничтожен.

«Выгорело полностью три блока. Это около 90 магазинов. Повреждено еще около 90 магазинов — это выбитые окна, роллеты, повреждены стены», — рассказал вице-президент концерна «АВЭК и Ко» Александр Макаренко.

Оккупанты в очередной раз ударили исключительно по гражданской инфраструктуре. Рядом нет военных объектов, только обычные палатки с одеждой и обувью. В результате атаки пострадали четверо гражданских — трое мужчин и женщина. У всех — острая реакция на стресс. Всего во время ночной атаки оккупантов пострадали четыре района города.

«С трех часов российскими военными было применено 15 БПЛА типа „Шахед“ по территории города. Под ударом оказались частные предприятия, торговый центр, а также частные дома граждан», — говорит Дмитрий Яциченко, начальник отдела Харьковской областной прокуратуры.

Дата публикации 14:06, 06.05.25 Количество просмотров 23 Пламя было видно за километры! Все что осталось от крупнейшего рынка Харькова

Пожар на «Барабашово» тушили несколько часов. Предпринимателям, чьи контейнеры уничтожены, городские власти обещают места на других рынках города.

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