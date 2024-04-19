Атака на Чернигов: в каком состоянии пострадавшие и как город приходит в себя после кровавого обстрела России

Трое пострадавших от атаки на Чернигов остаются в больнице. Они находятся в состоянии средней тяжести. Сам город постепенно приходит в себя от российских обстрелов, произошедших в среду. Россияне убили 18 человек и ранили – 77, среди которых 5 детей.

Об этом идет речь в сюжете корреспондента ТСН Сергея Моргуна.

В Чернигове нет никаких праздничных мероприятий, на государственных зданиях приспущены флаги, хотя день траура был объявлен однодневный, вчера. А на месте трагедии, куда и ударили ракеты - лежат цветы, в знак памяти о тех, кого убили россияне.

"Город до сих пор приходит в себя от тех событий. Я начну с самого важного, с тех кто уцелел после взрывов. Больше всего людей попало во вторую больницу, несмотря на различные и многочисленные травмы сейчас все чувствуют себя нормально, их жизни ничего не угрожает", - говорит Сергей Моргун.

Обстрел Чернигова

Многие получили легкие ранения, битым стеклом к примеру, поэтому от госпитализации отказались. Среди них и несколько работников больницы, которая рядом с местом куда попали ракеты. В общем повреждены десятки сооружений, корпус учебного вуза, отель в который непосредственно попала ракета, еще частные дома и 4 многоэтажки - где окна повылетали даже с рамами.

Последствия ракетного удара по Чернигову

Также значительные разрушения понес Институт сельскохозяйственной биологии и агропромышленного производства. Россияне уничтожили две исследовательские лаборатории.



Ракетные удары россиян по Чернигову, почти по центру города, по гражданской инфраструктуре, произошли позавчера около 9 утра. Очевидцы даже сняли, как сначала взорвались две ракеты, а потом засвистела и сдетонировала и третья.

Обстрел Чернигова

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