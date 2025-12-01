Атака на Днепр: куда попала российская ракета и что говорят очевидцы

Атака на Днепр

Количество раненых в Днепре в результате утренней атаки российской баллистикой возросло до 40 человек. К сожалению, известно уже о четырех погибших. Враг повредил предприятие и станцию техобслуживания.

На месте удара работает корреспондент ТСН Ольга Павловская.

Спасательная операция на месте попадания баллистики в Днепре еще продолжается, хотя разбор завалов активен. На данный момент имеем ужасные цифры: четверо погибших и 40 раненых.

Удар пришелся по гражданской инфраструктуре, в частности повреждено крупное предприятие и СТО.

Свидетельства очевидцев: «Не успели среагировать»

Очевидцы рассказывают, что тревога включилась буквально за мгновение до прилета, не дав времени на реакцию.

«Тревога же включилась и сразу был прилет. Как среагировать? Не успели. Лестница не пострадала. Вышли по лестнице. Много пыли, громко, много слез, перепуганных людей. Все как всегда», — говорит местный.

Работники предприятия, которое подверглось удару, рассказывают о катастрофических последствиях.

«У нас очень пострадало предприятие, рухнули потолки, повылетали окна, завалило наш вход немножечко. Мы вылезали, как могли. И есть погибшие у нас. Погибшие люди они не у окон были, то есть это прям внутри здания. Мы просто предприятие, которое просто отбивает кожгалантерею», — говорит работник

