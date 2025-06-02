Атака на Харьков: что известно о массированном обстреле города ракетами и дронами

Последствия атаки на Харьков / © Олег Синєгубов

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Россияне беспилотниками и баллистическими ракетами атаковали Харьков. 6 человек пострадали, среди них — ребенок.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Юлии Бойко.

Оккупанты атаковали Холодногорский район Харькова. Из-за этого вокруг в домах выбиты окна, пробиты крыши и посеченные обломками стены.

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Первые взрывы здесь прогремели около 4:30. Россияне ударили тремя дронами-камикадзе. Один из них попал в производственно-складское здание частного предприятия. Удар был настолько мощным, что взрывной волной задело жилую застройку рядом. Пострадали шесть человек, среди них — семилетний мальчик. Все получили острую стрессовую реакцию — медики оказали им помощь.

«Пострадало гражданское предприятие, кроме этого пострадали частные жилые дома, более 20 частных жилых домов пострадали», — говорит мэр Харькова Игорь Терехов.

Примерно через полчаса после первых ударов на город полетели баллистические ракеты. На этот раз враг целился по Киевскому району. Впрочем оккупанты попали в землю, возле жилых многоэтажек и общежития. Обошлось без раненых, но в нескольких домах повылетали окна, повреждены фасады. Также задело объекты транспортной инфраструктуры.

На местах попаданий уже работают спасатели и коммунальные службы. Они расчищают территорию, фиксируют повреждения и помогают ликвидировать последствия атаки.

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