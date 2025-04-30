Атака на Харьков: сколько дронов запустила Россия по городу и каковы последствия "прилетов"

Последствия атаки на Харьков / © Харьковская областная прокуратура

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Харьков в очередной раз пережил массированную ночную атаку. Там пострадали 5 районов. Ранения получили 47 человек.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Юлии Бойко.

Сейчас уже 47 человек обратились за медицинской помощью после ночной атаки дронов на Харьков. Среди пострадавших двое детей и беременная женщина. Пятеро горожан — госпитализированы. В общей сложности раненых обломками и взрывной волной — 14. Еще у 31 человека — острая реакция на стресс.

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«На местах попаданий работали 13 бригад скорой, медикам не было и минуты передышки. Я сейчас на месте одного из вражеских ударов — в Слободском районе. Именно сюда попал один из 15 дронов-камикадзе „Герань-2“, которые Россия запустила по Харькову. Сигнал воздушной тревоги прозвучал почти одновременно со взрывами — прошла считанная минута. Примерно в 22:30 жители услышали гул — а уже через несколько секунд все содрогнулось от мощного взрыва», — говорит корреспондент ТСН.

Дрон попал в стену восьмого этажа многоэтажки. Взрывной волной выбило окна в нескольких подъездах сразу, посекло машины, обломки разлетелись на десятки метров. Вот что рассказывают люди.

«Застало врасплох, уже спать ложилось. Сильно бахало, там еще на больницу», — говорит Марина.

Мы все соседи выбежали в коридор. Вся квартира в стекле, в земле. Это что-то страшное было», — говорит Вера, жительница пострадавшего дома.

«Умылся, поужинал и со своими детьми лег спать. И в 10 часов один раз, другой — в одних плавках выбежал», — говорит Юрий, житель пострадавшего дома.

По данным мэрии, повреждения пострадали по меньшей мере 77 жилых домов в Киевском, Слободском и Салтовском районах Харькова. водопроводов. Также изуродовано предприятие и больница.

Последствия атаки на Харьков / © ТСН

Сейчас на местах попаданий развернули пункты помощи пострадавшим, а жители убирают обломки из своих домов.

Напомним, из-за атаки беспилотниками на Харьков вечером 29 апреля возник ряд пожаров. Повреждены дома, учебное заведение, медицинские заведения, гаражи и десятки автомобилей.

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