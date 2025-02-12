Атака на Киев 12 февраля: эксперт объяснил, почему РФ ударила баллистикой именно сейчас

Удар по Киеву баллистикой 12 февраля преследовал исключительно террористическую цель. Кроме того, Россия таким образом стремится напомнить о себе в неделю, когда проходят встреча в формате "Рамштайн" и Мюнхенская конференция по безопасности.

Об этом в эфире ТСН в рамках телемарафона рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ Александр Мусиенко.

Он отметил, что цель обстрела баллистикою украинской столицы носит исключительно террористический характер, и сравнил эту атаку с российскими ударами 11 февраля.

"Если накануне, 11 февраля, удары были направлены по инфраструктуре, газодобывающей в частности, это понятно. Это месть за то, что Украина приняла историческое беспрецедентное решение об избавлении от российского транзита газа. И здесь сейчас по украинской столице – это откровенно такая террористическая цель", – сказал эксперт.

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"Плюс я думаю, что это носит больше и геополитическую плоскость, оценивая, какая неделя проходит сейчас: и конференция по вопросам поддержки Украины в формате "Рамштайн", и Мюнхенская конференция по вопросам безопасности. Все это происходит фактически при полной изоляции России. Безусловно, им очень трудно с этим смириться. Ну, а какие еще инструменты есть у Кремля напомнить о себе, кроме как нанести террористические удары? Поэтому они это продолжают делать", – объяснил Мусиенко.

Он также оценил вражескую тактику ударов по Украине. В частности, эксперт считает, что российская атака 11 февраля должна была быть более масштабной, но РФ помешали удары дронами по ее объектам.

"Тактика серьезно не изменилась. Она заключается в нанесении тех же самых террористических ударов. Вообще, скорее всего, враг планировал нанесение ударов 11 февраля. Эта атака должна была быть значительно масштабнее. Она предусматривала бы применение в том числе и стратегической авиации России — самолетов Ту-95. Но, как известно, произошедшие в Саратовской области, в том числе и в районе Энгельса, помешали самолетам Ту-95 совершить соответствующие маневры, в том числе по зарядке, подвешиванию ракет и так далее. Они не могли в полной мере воспользоваться авиабазой "Энгельс", потому что там была атака дронов и был значительно поврежден российский военный объект, в том числе НПЗ, осуществляющий поставки российской армии. Соответственно они несколько скорректировали свои планы и фактически использовали только баллистику, хотя планировали первоначально применять и крылатые ракеты", – объяснил Мусиенко.

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Напомним, из-за удара баллистики по Киеву в ночь на 12 февраля погиб человек, еще четверо пострадали, есть разрушения. Спасатели ликвидируют последствия атаки в Оболонском, Святошинском и Голосеевском районах.