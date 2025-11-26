Атака на Киев: что известно о погибших и последствиях обстрела (видео)

Последствия атаки на Киев

В результате массированной российской атаки, осуществленной накануне, в столице погибли семь человек, еще 20 — пострадали, среди них есть ребенок. Удары пришлись на несколько районов города, вызвав значительные разрушения и пожары.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Алины Лисовой.

Четыре жертвы возле логистического центра

Четыре человека погибли возле логистического центра сети супермаркетов. Это были водители-поставщики, которые находились в момент ракетного удара на улице и на парковке.

Удар дрона по 9-этажке в Днепровском районе: двое погибших

Еще двое погибших зафиксировано в девятиэтажке в Днепровском районе, в которую влетел российский дрон, что вызвало возгорание. Поисково-спасательные работы там завершили вчера вечером.

Корреспондент ТСН Алина Лисова рассказывает, что последствия атаки — это «дыра в стене одной из квартир и обугленный от пламени фасад дома». Вражеский дрон попал в жилой дом около половины третьего ночи.

Жители рассказывают об атаке:

«Жужжал дрон, потом взрыв был очень громко».

Удар пришелся в одну из квартир на 7-м этаже, от чего поднялся пожар.

Вячеслав Шебитко, житель: «У соседки выгорела, это как раз в ее квартиру прилетело, моя квартира рядом, но окна в другую сторону. Соседка жила в селе. Там все хорошо единственное, что пес, возможно, погиб, который там оставался».

Из-за интенсивного возгорания люди на верхних этажах оказались в огненной ловушке.

Карина Толмачева и Кирилл Черков, жители 8-го этажа: «Мы на 8-м этаже жили, там видно белая вагонка. На момент удара мы были дома, мы вскочили. Думали, это в доме напротив, мы выходили через дым, там горит. Мы намочили полотенца и выскочили. Я не знаю, как мы шли, люди, женщина в крови была. Мы считаем, что родились в рубашках, потому что немного правее и это бы к нам было».

На месте работали пожарные и спасатели, которые ликвидировали пожар и разбирали завалы.

Павел Петров, спасатель: «Возгорание произошло с 5 по 8 этажи, частичное разрушение фасада дома, а также частичное разрушение одного из межэтажных перекрытий в одной из комнат. К сожалению, обнаружили двух погибших, 17 человек были спасены, из них трое детей».

От взрывной волны также повылетали окна и рамы балконов в соседних многоэтажках.

Попадание в Печерском районе

Другая пострадавшая высотка — в центре, в Печерском районе: там попадание пришлось на уровень 4-го — 5-го этажей. В этом месте обошлось без жертв.

