Атака на Киев: что известно о трех погибших, которых россияне убили во время обстрела

Дом, который атаковали россияне

Россияне все выходные терроризировали Украину обстрелами. Киев оккупанты атаковали два дня: в ночь на субботу били баллистикой, а в воскресенье — дронами. В частности, во время атаки накануне больше всего пострадал Деснянский район столицы. Там последствия от падения обломков зафиксированы на нескольких локациях. А вот попадание дрона пришлось в жилую 9-этажку. После прилета там вспыхнул пожар и огонь охватил от первого по седьмой этажи, поэтому люди на верхних квартирах оказались в ловушке. Ситуация была настолько критической, что некоторые выпрыгивали с балконов, рассказали

К сожалению, в результате атаки в этом доме погибли три человека, а в целом, в результате атаки РФ накануне ранены 33 человека.

Об этом с места обстрелов сообщает корреспондент ТСН Алина Лисовая.

В собственных квартирах россияне в Киеве убили трех человек.

«Еще накануне удалось идентифицировать, что это — мать с 19-летней дочерью. Сегодня в полиции сообщили, что третья погибшая — это женщина 1974 года рождения», — рассказала Алина Лисова.

Родственники третьей погибшей женщины рассказали, что киевлянку звали Оксана, она жила на 7 этаже вместе с 15-летним сыном.

«После удара они пытались выбраться из охваченного огнем дома. На третьем этаже им это не удалось, потому что это — эпицентр удара. Женщина погибла, а ее 15-летний сын выжил, он в больнице с серьезными ожогами», — сказала корреспондентка ТСН.

Сейчас на месте удара работают спасатели, которые пытаются убрать.

Также люди рассказывают, что квартиры залиты водой. Местные жители рассказывают, что приходят в себя после удара и вспоминают о погибшей девочке.

Напомним, в Киеве 19-летняя Анастасия Маслий погибла с мамойот удара российского дрона.

