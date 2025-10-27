- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 89
- Время на прочтение
- 2 мин
Атака на Киев: что известно о трех погибших, которых россияне убили во время обстрела
В Киеве продолжается ликвидация последствия российских обстрелов.
Россияне все выходные терроризировали Украину обстрелами. Киев оккупанты атаковали два дня: в ночь на субботу били баллистикой, а в воскресенье — дронами. В частности, во время атаки накануне больше всего пострадал Деснянский район столицы. Там последствия от падения обломков зафиксированы на нескольких локациях. А вот попадание дрона пришлось в жилую 9-этажку. После прилета там вспыхнул пожар и огонь охватил от первого по седьмой этажи, поэтому люди на верхних квартирах оказались в ловушке. Ситуация была настолько критической, что некоторые выпрыгивали с балконов, рассказали
К сожалению, в результате атаки в этом доме погибли три человека, а в целом, в результате атаки РФ накануне ранены 33 человека.
Об этом с места обстрелов сообщает корреспондент ТСН Алина Лисовая.
В собственных квартирах россияне в Киеве убили трех человек.
«Еще накануне удалось идентифицировать, что это — мать с 19-летней дочерью. Сегодня в полиции сообщили, что третья погибшая — это женщина 1974 года рождения», — рассказала Алина Лисова.
Родственники третьей погибшей женщины рассказали, что киевлянку звали Оксана, она жила на 7 этаже вместе с 15-летним сыном.
«После удара они пытались выбраться из охваченного огнем дома. На третьем этаже им это не удалось, потому что это — эпицентр удара. Женщина погибла, а ее 15-летний сын выжил, он в больнице с серьезными ожогами», — сказала корреспондентка ТСН.
Сейчас на месте удара работают спасатели, которые пытаются убрать.
Также люди рассказывают, что квартиры залиты водой. Местные жители рассказывают, что приходят в себя после удара и вспоминают о погибшей девочке.
Напомним, в Киеве 19-летняя Анастасия Маслий погибла с мамойот удара российского дрона.
на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: НАЖИВО РАНКОВЫЕ НОВОСТИ ПОНЕДЕЛЬНИЦА, 27 ОКТЯБРЯ