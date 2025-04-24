Атака на Киев: что происходит на месте российских обстрелов (фото, видео)

Последствия атаки на Киев / © ТСН

Реклама

Этой ночью россияне нанесли массированный комбинированный удар по Киеву: били одновременно крылатыми ракетами, дронами и баллистикой. Воздушная тревога в столице продолжалась около шести часов подряд. В пяти районах Киева зафиксированы разрушения. В Голосеевском произошло возгорание автомобилей во дворе жилого дома, частично разрушены гаражи и административное здание. В Шевченковском районе обломки БПЛА упали на открытой территории. В Оболонском районе горело складское помещение, повреждены также автомобили поблизости. Больше всего пострадал Святошинский район — там российская ракета попала прямо в жилой дом. По состоянию на данный момент известно о 9 погибших.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондентка ТСН Елена Гущик.

Что происходит в Святошинском районе Киева, который пострадал из-за обстрелов

Спасатели до сих пор проводят разборы завалов. Предварительно под завалами еще могут быть люди. Вероятно живы. Работы продолжаются в трех районах Киева – Святошинском, Оболонском и Шевченковском.

Реклама

«Мы находимся в том, который больше всего пострадал — Святошинский. Ночью вражеской атакой россиян здесь полностью разрушен двухэтажный дом и рядом пятиэтажка. Также повреждены десятки домов вокруг — выбиты окна здесь за несколько кварталов отовсюду», — говорит Елена Гущик.

Последствия обстрела Киева / © ТСН

«По состоянию на данный момент 63 пострадавших. 42 госпитализировали в больницу, 6 детей. Погибли 9 человек», — говорит спикер ГСЧС Киева Павел Петров.

Здесь выезжает скорая помощь. В палатках полицейские опрашивают всех свидетелей и фиксируют преступления, а рядом ждут все родственники и близкие людей, которые пока не выходят на связь и предположительно остаются под завалами.

Во время минуты тишины спасатели извлекают из-под завалов 29-летнего мужчину. Он пробыл здесь 6 часов.

К поискам привлечены кинологи, их собаки, психологи, полиция.

Рядом с правоохранителями женщина ждет дочь. Пока неизвестно где она. Предварительно была информация, что в доме двое детей. Но официально пока она не подтверждается, неизвестно, сколько людей может быть под завалами. Поисковая операция продолжается.

Что известно о пострадавших

После ночной атаки за помощью медиков обратились 77 человек в стационарах. Об этом сообщил столичный глава Виталий Кличко. 15 пациентам. Двое из них – в тяжелом состоянии в реанимации. Но угрозы их жизни нет – всем оказывают необходимую помощь, рассказал заведующий отделением политравмы.

Последствия обстрела Киева / © Associated Press

Что происходило в укрытиях

Наша коллега Наталья Нагорная эту ночь пересиживала в подземке. После атаки россиян на одной из станций метро — наголову разбиты окна. Это не первый раз, когда ракеты падают очень близко. Древесина, которой закрывали последствия предыдущих прилетов, разлетелась. Выбиты стекла и в кафе рядом. В заведении написано, что окна здесь меняли уже 4 раза и каждый раз продолжали работать.

Дата публикации 09:36, 24.04.25 Количество просмотров 139 Киев пережил массированную атаку: возле метро Лукьяновка снова побили МакДоналдс

Теперь окна разбило уже в пятый раз, но живущий рядом рабочий день бариста Денис начал даже раньше. В самой подземке полно людей. С собственными стульчиками и домашними животными они прячутся от обстрелов. Среди них народная артистка Татьяна Пирогова, поддерживающая ужасных киевлян пением.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: