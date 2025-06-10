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- Эксклюзив ТСН
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Атака на Киев: местные рассказали о массированном обстреле столицы и "адской ночи"
Российские оккупанты в ночь на 10 июня массированно обстреляли Киев.
В Оболонском районе Киева осколки повредили многоквартирный дом. На видео попал момент прилета в жилой комплекс. Там очень сильно повреждены квартиры со второго по четвертый этаж. Очевидцы говорят, что слышали целую серию взрывов.
Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Юлии Кириенко.
«Когда объявляют воздушную тревогу, проходит какое-то время, а тут очень быстро послышались взрывы. Было очень страшно», — говорит киевлянка.
Известно о 18 пострадавших квартирах. Больше всего пострадал ЖК «Навигатор». Возле него уже второй раз прилетает российское железо. Известно об одной пострадавшей женщине, ее жизни ничего не угрожает.
Было попадание также в промышленную зону в Оболонском районе Киева. К тушению пожара привлекали также вертолет.
На Куреневке также произошло возгорание. Оккупанты попали по цеху, где шили одежду.
«Зачем сюда бить, не понятно», — говорит местная.
На предприятии ночью находилось двое сотрудников. Они получили травмы.
Напомним, начальник управления коммуникаций Воздушных Сил полковник Юрий Игнат рассказал, куда этой ночью целились россияне
Также из-за российского обстрела пострадал Софиевский собор
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