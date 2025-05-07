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Атака на Киев: россияне убили мать и сына в собственной квартире — подробности
Россияне атаковали Киев ракетами и дронами. В столице погибли два человека.
Российские оккупанты в ночь на 7 мая массированно атаковали Киев. Российский «Шахед» убил мать и сына в Шевченковском районе столицы. Еще 4 человека госпитализировали.
Об этом сообщил корреспондент ТСН Сергей Моргун.
Обломки дрона попали в 5-этажку. Пожар поднялся на третьем и пятом этажах. Многие жители на тот момент еще спали. В собственной квартире россияне убили двух человек.
«Это была мать и сын. Мать ухаживала за ним, он был с особыми потребностями. Это говорят соседи», — рассказал корреспондент ТСН.
Во время этого теракта россияне денацифицировали жилой дом, почту и продуктовый магазин. Люди приходят на место удара, чтобы узнать, все ли хорошо с их родными.
«Девушек спросила. Говорят, жива, все хорошо. Квартиры затоплены, все оттуда выбрасывают», — говорит женщина, которая приехала к дому, где живет ее подруга.
В общей сложности 8 человек пострадали, из них 4 — дети.
Напомним, что ранее стало известно, где в Киеве упали куски ракеты.
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