Атака на Киев: жители многоэтажки на Дарнице, куда влетел "Шахед", рассказали об обстреле

Последствия атаки на Киев / © ТСН

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В Дарницком районе Киева весь прошлый день ликвидировали последствия обстрелов. Здесь накануне под утро одну из многоэтажек атаковал российский «Шахед». Разрушениям подверглись сразу несколько этажей.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Елены Лоскун.

Дарья говорит, что в ее квартире ни одного уцелевшего окна: «Это же монолитный дом. понимаете, эти уцины, которые уцелели — это монолит остался. и нас спасло, что это монолитный дом, что оно выдерживает».



Женщина с семьей живет на 15 этаже. Вспоминает: вокруг гудело и гремело всю ночь. Надеялась: пройдет, но наутро «Шахед» атаковал и их дом. Удар пришелся сразу на несколько этажей. И был такой силы, что в доме повываливало перегородки.

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«Я слышала, как что-то приближается. Очень гудит. Я в окно выглянула, смотрю — просто на нас летит. я начала кричать: на нас дрон. мы начали оттуда выбегать. и уже когда выбегали, он ударился и волной выносило нас», — говорит Дарья.

Женщина радуется: все ее родные живы-здоровы. Но уверена: на высотку дрон летел не случайно: «Они же больные, они получают от того удовольствие, что просто гибнут люди».

Евгении Лукашенко повезло больше: ее дом — цел. Прямой удар до четвертого этажа не достал. Но и она, и дочь Валерия также уверены: беспилотник должен был убить и ранить как можно больше именно мирных людей. Среди соседей, по словам Евгении, таки есть несколько пострадавших.

Рядом с побитой российским дроном высоткой — развернули палатку. Жители этого и соседних домов могут подать заявление о повреждениях. Здесь также направят, где получить пленку, чтобы временно закрыть выбитые окна и изуродованные стены. Помогает также красный крест. Председатель Дарницкой райадминистрации Александр Ковтунов обещает: на произвол судьбы людей — не оставят.

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на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: НАЖИВО ИЗ КВАРТИРЫ после прямого попадания ШАХЕДА! Супруги чудом выжили!