Атака на Киевщину: россияне убили 27-летнюю Анну - подробности обстрела

Девушка, убитая россиянами в Василькове / © ТСН

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Россия на выходных атаковала Украину 273 «Шахедами» и беспилотниками-имитаторами. От этой атаки пострадали Киевщина, Днепропетровщина и Донбасса.

Недалеко от столицы, в городе Васильков, один из русских дронов убил молодую женщину, ее маленький сын, свекор и свекровь — в больнице. Их дом разрушен, как и соседний.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Марианны Бухан.

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Жилые многоэтажки без окон, горящий медицинский центр, и разрушенные до отказа частные дома. Это результат массированной вражеской атаки на город Васильков Киевской области. На этой улице полностью разрушены два частных подворья.



"Это был прямой удар, он пришелся на этот дом, здесь жила 27-летняя девушка, она погибла, еще три человека отсюда в больнице", - говорит корреспондент ТСН.

Последствия российской атаки / © ТСН

Ее звали Анна, она была фотографией. Родные и соседи рассказывают, девушки не стало мгновенно. Внутри дома уцелел только коридор, кухня и ванная. Недопрошенная чашка кофе, бульон на плите и размораживавшиеся на завтрак блинчики — видно, что на другое утро воскресенья готовилась местная семья.

Любовь – дальняя родственница погибшей. Говорит, в доме на момент удара было пять человек. Анна с мужем, их четырехлетний сын Марк и родители мужа. Все четверо сейчас в больницах. Старшие — в местной, маленького Марка уцелевший папа отвез в Охматдет. У мальчика осколочные ранения лица.

Надежда Пивень — самая близкая соседка потерпевшей семьи, а еще их кума, и у нее тоже теперь нет дома. Ее семью спасло то, что все вовремя добежали до укрытия.

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Разбирать то, что уцелело к пострадавшим, пришли почти все соседи, живущие рядом. А Надежда сидит у своих развалин и не хочет их покидать.

Церковь, которой почти триста лет, стоит сразу за разрушенным зданием Надежды. Она выстояла, хоть и осталась без окон. Отец Иван говорит, главное все убрать и максимально навести порядок до четверга, когда запланирована служба.

В местной больнице — в разных отделениях ныне — бабушка и дедушка оставшегося без мамы маленького Марка. К Валентине, так зовут женщину, врачи не пускают. Говорят, их очень плохо и физически, и морально. А вот глава семьи Николай согласился поговорить с ТСН. У него открытый перелом ноги. Говорит, когда началась атака, семья уже была готова уехать из города, но не успели.

"Никогда не прощу им", - говорит мужчина.

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