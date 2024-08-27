Атака на Киевскую ГЭС: может ли прорвать плотину, какие угрозы и что задумал враг

Отметим, в июле в РФ утверждала, что "Киев готовит удары" по плотине Киевской ГЭС и Каневскому водохранилищу. Такие же заявления со стороны врага звучали и перед подрывом Каховской ГЭС в прошлом году.

Россияне атаковали Киевскую ГЭС во время массированных ударов по Украине 26 августа. Станция получила повреждения, но власти уверяют, что они незначительны. Есть ли угроза прорыва дамбы Киевской ГЭС и какие будут последствия? Возможно ли уничтожить дамбу и есть ли у врага такая цель?

Обо всем этом читайте на ТСН.ua.

Атака на Киевскую ГЭС

Во время вражеской ракетно-дроновой атаки по Украине 26 августа в телеграм-каналах появилась информация о попадании по Киевской ГЭС. Как сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, плотина не получила критических повреждений, и поблагодарил за работу силы ПВО. Он также анонсировал открытие проезда через дамбу до 16:00, однако вечером сообщил в комментарии ТСН, что сделать этого еще не удалось, потому что продолжалась ликвидация последствий атаки по электростанции.

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Была ли это целенаправленная атака и есть ли угроза прорыва дамбы Киевской ГЭС?

Издание Forbes со ссылкой на анонимного топ-менеджера украинской государственной энергетической компании, осведомленного о ситуации на электростанции, сообщило, что россияне целенаправленно пытались разрушить Киевскую ГЭС.

"В результате обстрелов есть попадания и повреждения. Угрозы прорыва плотины или критических повреждений станции нет", — сказал топ-менеджер энергетической компании.

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Стоит обратить внимание, что в июле спикер МИД России Мария Захарова утверждала, якобы "Киев готовит удары" по плотине Киевской ГЭС и Каневскому водохранилищу. Захарова назвали это "провокацией" против России. Заметим, что после подобного заявления россияне летом 2023 года разрушили Каховскую ГЭС.

Заявление Захаровой прокомментировали источники NV в украинском армейском командовании. Там сообщили о наличии информации о том, что россияне постараются ударить по плотине. По словам собеседника издания, армейское руководство "рассматривает эту угрозу как реальную". В Генштабе считают, что враг не сможет полностью уничтожить дамбу, но попытается повредить некоторые критические элементы ее конструкции.

Возможно ли разрушить дамбу ГЭС?

После атаки на Киевскую ГЭС 26 августа руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил об отсутствии угроз относительно плотины станции.

"По плотине Киевской ГЭС — угроз нет. Разрушить ее ракетами невозможно. Сравнивать с Херсонщиной не стоит — там был подрыв изнутри. Россияне информационно используют эту тему для нагнетания паники, не больше", — объяснил Коваленко.

Как объяснял ранее гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота, Киевскую и Каневскую ГЭС почти невозможно разрушить извне. Для этого на территорию Украины должны залететь вражеские самолеты и сбросить на станции несколько авиационных бомб.

"Киевская и Каневская ГЭС расположены в центре Украины, вдали от линии фронта, поэтому авиация врага вряд ли сможет приблизиться. Это крайне маловероятный сценарий. Каховскую ГЭС они смогли взорвать изнутри, потому что она была ими оккупирована. Завезли туда сотни килограммов взрывчатки", – рассказывал Сирота.

Он отмечал, что даже если бы враг взорвал Киевскую ГЭС, то катастрофических последствий ожидать не стоит. В самом худшем случае будет подтопление подвалов в некоторых районах Киева. При значительном повреждении от ракет люди в приближенных населенных пунктах останутся без воды.

"Но катастрофических последствий, как в Херсонской области, не будет. Несколько ракетных ударов в одно место могут пробить отверстие в дамбе, откуда будет выходить вода. В Каховской ГЭС была практически разрушена вся станция и 12 водосливных затворов. Это была очень большая утечка. Такого ракетными ударами достичь невозможно", – объяснял гендиректор "Укргидроэнерго".

Чем грозит Киеву повреждение ГЭС?

Разрушить дамбу Киевской ГЭС с помощью ракет почти невозможно, заявил и декан факультета естественных наук НаУКМА Евгений Хлобистов. Худший сценарий – временный выход из строя станции и дефицит электроэнергии, однако это не повлечет за собой катастрофических последствий для Киева. Водохранилище не настолько значительно, чтобы привести к катастрофе в столице. Хотя возможное подтопление некоторых территорий, это не будет критическим.

На худой конец, возможен временный выход из строя станции, что приведет к дефициту электроэнергии, но и это не будет катастрофическим.

"Разрушение плотины Киевской гидростанции – это почти невозможно с помощью ракет. То есть нужно такое количество прямых попаданий в плотины Киевской гидростанции, что это уже в области фантастики. Поэтому мы не ожидаем никаких катастроф по этому поводу", — заверил Хлобистов.

Киевская ГЭС / Фото: Википедия

Угрозу подтопления Киева отверг и эксперт по ЖКХ Олег Попенко.

"Что касается разрушения самой плотины, то здесь я не думаю, что киевлянам и гостям столицы нужно волноваться. Дамба Киевской ГЭС способна выдержать гораздо большие попадания, угрозы для Киева и его окрестностей нет", – сказал Попенко в комментарии ТСН.ua.

Последствия повреждения Киевской ГЭС для энергосистемы

Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев заявил, что хотя Киевская ГЭС получила повреждения в результате атаки, однако повреждения энергообъектов Украины не способны остановить работу объединенной энергосистемы.

"Разрушить нельзя дамбу, точнее дамбу Киевской ГЭС. И если говорить о каких-то уязвимых объектах, их можно поразить теми или иными средствами, и вы видели, что повреждения были нанесены. Но все эти повреждения в целом по Украине не способны остановить работу объединенной энергетической системы", – заверил Рябцев.

По его мнению, все повреждения будут устранены, и оборудование снова заработает в ближайшие дни.

"Энергетики знают, что делать в таких случаях. Сейчас все работы осуществляются по определенным методикам, алгоритмам. Даже те аварийные отключения, которые происходили по Украине (26 августа – ред.), были превентивными", – добавил эксперт по энергетическим вопросам.

Эксперт по вопросам ЖКХ Олег Попенко в комментарии ТСН.ua обратил внимание, что 26 августа россияне били ракетами и дронами исключительно по энергосистеме и пытались поразить ГЭС. По мнению эксперта, последствия атаки будут ощутимы:

"Последствия кажутся очень сложными и, вероятнее всего, это станет причиной для определенных отключений электроэнергии. Речь идет об определенных часах отключений, которые нам предстоят впереди".

Попенко указал, что повреждение Киевской ГЭС может уменьшать возможности маневрирования в энергосети во время пиковых нагрузок, и это может привести к почасовым отключениям света в досрочной перспективе.

"Это может привести к тому, что уже в сентябре жители Киева будут сидеть без света и отключения будут продолжаться до начала отопительного сезона. Все зависит от серьезности нанесенных разрушений", – сказал эксперт.

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