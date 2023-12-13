Атака на "Киевстар" обросла новыми деталями: в России сделали шокирующее всех громкое заявление

Российские хакеры сочли атаку на "Киевстар" и сделали очень громкое заявление. Угрожают уже и другим компаниям.

Российские хакеры сочли атаку на "Киевстар" и сделали очень громкое заявление. Угрожают уже и другим компаниям.

Когда полностью восстановится связь и в каком состоянии сеть, выясняли журналисты в эксклюзиве TSN.UA.

Масштабная атака на "Киевстар"

12 декабря в восемь часов утра мобильный оператор "Киевстар" сообщил о техническом сбое и возможных ограничениях услуг связи и доступа в интернет среди части абонентов.

"Специалисты компании работают над устранением проблемы", тогда именно так прокомментировали отсутствие доступа к сети. Но уже к вечеру это назвали мощной кибератакой, которая значительно повредила ИТ-инфраструктуру оператора. Служба безопасности Украины предполагала, что за дерзким "нападением" могут стоять спецслужбы России. С начала большой войны "Киевстар" как и другие мобильные операторы не раз подвергался кибератакам, однако каждый раз удачно их отбивал. Но теперь, похоже, врагу удалось добиться цели. СБУ не ошиблась, потому что уже утром 13 декабря на связь вышли эти же хакеры из группы "Солнцепек", взяли на себя ответственность и заявили, что уничтожили внутреннюю сеть оператора, получили миллионы личных данных украинцев.

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Что это значит?

"Русским хакерам может быть известно все: фамилия имени и отчества, паспортные данные и даже адреса, в том числе и военных Вооруженных сил Украины. На этом хакеры не смолкли и сделали еще одно, не менее громкое заявление. Неужели крыса сидит тоже в компании?" — говорится в рассказе журналистки Виктории Гнатюк.

Заявление российских хакеров прокомментировали и в "Киевстаре". Утечка данных опровергли и объяснили заявление российских наемников.

Что говорят в СБУ?

Между тем, в СБУ объяснили, что этот "Солнцепек" — это хакерское подразделение главного управления генштаба Вооруженных сил РФ, (более известного как ГРУ), которое таким образом публично легализует результаты своей преступной деятельности. Эту кибератаку СБУ также задокументировала как очередное военное преступление россиян.

А вечером 12 декабря президент "Киевстара" Александр Комаров признал, что из-за вражеской атаки частично уничтожена инфраструктура компании.

Чего на самом деле хотели добиться россияне?

Комаров заявил, что ИТ-инфраструктуру хакеры не просто хотели парализовать на часы сеть или узнать данные украинцев, а планировали уничтожить мобильного оператора, чтобы пользоваться сетью больше никто и никогда не смог. А разрабатывали план этой атаки россияне годами.

Также в Киевстаре успокаивали, что личные данные — сохранены и утечки не произошло, и объяснили, зачем рашистам вся эта информация.

Без связи — миллионы

"Киевстар" — один из крупнейших мобильных операторов в Украине, по состоянию на июнь 2023 года насчитывал более 24 миллионов абонентов мобильной связи и более миллиона абонентов фиксированного интернета. Атака на компанию лишила связи половины населения Украины.

Последствия хакерской атаки

Но это не всё. Из-за атаки легли крупнейшие банки Украины. Нападение ударило по большому кругу бизнесов, зависимых от связи мобильного оператора, государственных учреждений и даже конкурентов "Киевстара", которые не были готовы к значительному росту трафика из-за желания пользователей перейти на работающие сети.

Еще с вечера 12 декабря люди просто атаковали других операторов, чтобы купить новые семь карты и быть на связи и готовы были часами простоять в бешеных очередях.

А пока эту кибератаку называют самым большим сбоем за последние годы. В службе безопасности Украины уже открыли уголовные производства по восьми статьям, а в Киевстаре заявили, что когда компания сможет возобновить работу, нет даже приблизительных сроков.

Почему не работал национальный роуминг?

Национальный роуминг для абонентов Киевстар временно заблокирован во избежание перегрузки сетей других операторов. Это сделали во избежание перегрузки сетей других операторов по запросу СБУ. А гендиректор киевстара также отметил, что эта атака доказала, полностью защищенных операторов связи нет – уязвимы абсолютно все.

Почему именно сейчас атаковали компанию?

"Впрочем, интересно, что хакерская атака на крупнейший оператор мобильной связи произошла как раз тогда, когда государство начало подготовку к его вероятной национализации. Ранее сообщалось, что суд наложил арест на все корпоративные права в Украине, принадлежавшие подсанкционным российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову, которые входят в окружение президента РФ Владимира Путина и финансируют российскую агрессию", — рассказывает журналистка.

Среди арестованных судом активов были и доли в "Киевстаре". К слову, как раз фридман вернулся в Москву и дальше попивает шампусик, так что очевидно на лицо.

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Напомним, Vodafone и Lifecell также заявили о начале проблем. В комментарии для ТСН.ua комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко сообщил, что причиной перебоев может быть то, что работающие операторы не готовились к такому скачку количества абонентов.

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