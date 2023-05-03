Атака на Кремль: все, что известно о ночной "бавовне" в логове Путина

ТСН.ua собрал все, что известно о "хлопке" в Кремле.

В ночь на 3 мая возле Кремля в Москве прогремели два мощных взрыва. После этого в небо взвился густой дым и выключилась подсветка стены.

Кому выгоден ночной "хлопок" в центре столицы страны-агрессора и причастна ли к этому Украина, разбирался ТСН.ua.

Что известно о "бавовне"

О сильных "хлопках" и "задымлениях" возле Кремля первыми сообщили российские телеграмм-каналы. Впоследствии в Сети появилось видео момента удара по резиденции Путина.

Кремль пылает: появилось видео ночной атаки по резиденции Путина

Беспилотник взорвался над куполом Сенатского дворца в Кремле.

Сенатский дворец – парадное здание на территории московского Кремля, построенное в 1776-1787 годах. По состоянию на 2023 г. Сенатский дворец является рабочей резиденцией президента РФ.

Сенатский дворец в Кремле. / Фото: Википедия

Рядом с ним были размещены трибуны и сцена для путинского парада до 9 мая.

Беспилотник упал как раз над символикой российского "победобесия" / Фото: скриншот с видео

Реакция Кремля

Около 15:00 пресс-служба российского диктатора Путина подтвердила, что в среду, 3 мая, пыталась нанести удар по Кремлю. Конечно, в этом обвинили Украину.

Инцидент назвали "спланированной террористической акцией и покушением на президента РФ в канун Дня Победы".

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что российская сторона "оставляет за собой право ответить на это нападение, где и когда сочтет нужным". Также он добавил, что атака беспилотников никак не отразится на проведении парада 9 мая.

Что с Путиным

Песков расстроил украинцев, что Путина не было в Кремле в момент "атаки украинских беспилотников". Он заверил, что диктатор не пострадал и продолжает работать в обычном режиме.

По словам Пескова, Путин сегодня работает в своей резиденции в Ново-Огарево. Там ли расположен знаменитый бункер диктатора, нам неизвестно.

Никаких беспилотников: мэр Москвы изрядно испугался

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что в столице страны-агрессора с 3 мая вводится запрет на запуск беспилотников, за исключением используемых органами государственной власти.

"Решение принято для предотвращения несанкционированного использования БПЛА, которые могут усложнить работу правоохранительных органов", — сказал он.

Реакция Украины

Спикер президента Украины Сергей Никифоров заверил, что Украина не причастна к ударам по резиденции Путина.

По его словам, взрывы над Кремлем направлены на нагнетание ситуации перед 9 мая.

"То, что произошло в Москве, очевидно, нагнетание ситуации перед 9 мая. Ожидаемый прием от наших противников", — сказал спикер Зеленского.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат также заявил, что украинские военные не причастны к удару.

"Что это было? Должно быть НЛО!", — иронически ответил он. "Если таким образом, Россия пытается показать эскалацию со стороны Украины, то РФ так делает всегда: постоянно обвиняет".

Атака может быть выгодна самой России

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Россия "явно готовит масштабный террористический акт". Поэтому сначала задерживает в Крыму большую группу якобы диверсантов. А потом демонстрирует дроны над Кремлем.

"Во-первых, Украина ведет исключительно оборонную войну и не атакует объекты на территории Российской Федерации. Зачем? Это не решает никакой военной задачи. Но дает основания РФ оправдать свои атаки по гражданским… Во-вторых, мы с интересом наблюдаем за ростом казусов и эксцессов, происходящих в разных уголках РФ. Появление неизвестных беспилотных аппаратов на энергетических объектах или на территории Кремля могут свидетельствовать исключительно о подпольной работе местных сил сопротивления. Как известно, дроны можно купить в любом воинторге... Потому что потеря силового контроля над страной со стороны клана Путина очевидна. Но, с другой стороны, Россия постоянно говорила о своем тотальном контроле над воздухом. Одним словом, что-то в РФ происходит, но точно без дронов Украины над Кремлем", — отметил Подоляк.

Сеть взорвалась мемами в ответ на "хлопок"

ТСН.ua собрал все самые забавные шутки и мемы, которые придумали украинцы после взрывов в российской столице.

"Вой" пропагандистов

Российские пропагандисты традиционно заявили, что Украина "в очередной раз перешла красную линию", призвали армию РФ "бить по центрам принятия решений" и "воевать по-настоящему".

Скриншот поста Соловьева