Атака на общежитие в Глухове: местные рассказали подробности кровавого удара России

В Глухове в Сумской области известно о 12 погибших, среди них есть ребенок. Это еще один российский теракт против мирного населения. Два вражеских беспилотника ударили по общежитию учебного заведения.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Оксаны Солодовник.

Накануне поздно вечером два "Шахеда" атаковали Глухов. Это было прямое попадание ударных дронов по гражданской пятиэтажке – там жили обычные семьи, семьи с детьми. Второй "Шахед" россияне запустили добить то, что не разрушилось во время первого попадания, утверждает глава города Надежда Вайло.

"Было два удара. Сначала один "Шахед", было прямое попадание в общежитие. И второй "Шахед", пролетевший мимо общежития, вернулся и еще раз, второй раз, попал в общежитие. Это было ориентировочно в 11:30 вечера", — говорит председатель Глуховского горсовета Надежда Вайло.

Последствия удара по Глухову

В результате удара обрушился целый подъезд пятиэтажки. Из-под руин спасатели ночью извлекли тела шестерых погибших жителей, уже утром, во время разбора завалов, стали находить другие тела. Число погибших увеличивалось каждый час.

Среди убитых Россией целая семья: 7-летний мальчик, его старший брат и 43-летняя мать. Среди двенадцати раненых – брат и сестра, им 10 и 11 лет. Кроме общежития повреждены окрестные многоэтажки и больница. Одна часть общежития разрушена до основания и восстановлению не подлежит. Вторую часть еще будут обследовать специалисты. В медучреждении выбиты почти все окна, чудом никто не пострадал.

Поисковую операцию, которая продолжалась с ночи и весь день завершили, когда из-под завалов спасатели извлекли тело последней — двенадцатой жертвы российского удара.

"На месте происшествия работало 11 единиц техники и 52 спасателя. Работы продолжались в течение всего дня, привлекалась специальная техника В 15:46 работы завершены. К большому сожалению, из-под завалов деблокированы тела двенадцати граждан, среди них один ребенок", — говорит спикер. ГСЧС в Сумской области Олег Стрелко.

В том, что оккупанты целили намеренно в гражданский объект – местные не сомневаются. В общежитии жили в основном семьи работников окрестных заведений – учителей колледжа, врачей.

"Они в терроре нас держат как и всю Сумскую область, не больше и не меньше, так скажем. Но то, что произошло вчера, это действительно самый массовый обстрел с погибшими людьми, такого у нас не было, такое впервые", — говорит глава Глуховского горсовета Надежда Вайло.

По словам главы города, около двух десятков потерявших жилье семей сразу после удара временно переселили в другое коммунальное учреждение. Дальше будут искать места для постоянного проживания.

12 погибших, среди них - ребенок. Ужасные последствия удара по общежитию на Сумщине

Ранее ТСН.ua писал щемящие подробности о семье, которую убила Россия в Глухове.

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