- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 778
- Время на прочтение
- 2 мин
Атака на Одессу: что известно о погибшем 36-летнем мужчине — новые подробности
Россияне дважды атаковали дронами плотную застройку Одессы. Погиб 36-летний мужчина, поврежден газопровод и машины. Репортаж ТСН с места происшествия о последствиях удара.
Одесса снова под огнем. Этой ночью враг дважды атаковал город ударными дронами, целясь прямо в жилые кварталы. Около полутора десятка «Шахедов» прорывались сквозь ПВО: часть была уничтожена над морем, однако некоторые попали в район плотной застройки. Один человек погиб, еще двое получили ранения. В многоэтажках исчезли свет, газ и отопление.
Корреспондент ТСН Сергей Осадчук работал на месте попадания.
Охранник не успел в укрытие
Основной удар пришелся на один из переулков, где расположены несколько жилых высоток. Как только прозвучала тревога, большинство жителей спустились в паркинги, что и спасло жизнь многим. Однако один из дронов взорвался прямо рядом с новостройкой.
Там в этот момент находился 36-летний охранник. Мужчина не пошел в укрытие и получил критические ранения. Прибывшие на место спасатели до последнего боролись за его жизнь.
Марина Аверина, пресс-секретарь ГУ ГСЧС Одесской области: «Несмотря на проведение реанимационных мероприятий, к сожалению, 36-летнего мужчину не удалось спасти, он умер. Также нам известно еще о двух пострадавших. Более 50 спасателей ликвидировали последствия атаки».
«От машины остался только каркас»
Взрывная волна и обломки натворили беды во дворе комплекса. Один из дронов попал в крышу дома, вызвав пожар. Другой — прошил обломками трубу газопровода. Произошла утечка газа, вспыхнуло пламя, которое мгновенно перекинулось на припаркованные рядом машины.
Житель дома Андрей утром нашел свою машину полностью испепеленной.
Андрей, местный житель: «Осколки попали по автомобилям и зданию. „Шахед“ влетел и в крышу. Сейчас перебито газоснабжение, не работает котельная, и в домах совершенно нет отопления. С машиной — дальше подавать акт в правоохранительные органы и обращаться в мэрию, поскольку обычное КАСКО не действует на военные риски».
Одесса объединяется: помощь из других районов
Несмотря на шок и выбитые окна, одесситы демонстрируют невероятное единство. Уже утром к разбитому ЖК начали приезжать люди из других районов города, чтобы просто поддержать пострадавших.
Екатерина, жительница Одессы: «Конечно, это очень объединяет. Я приехала из поселка Котовского, мне очень жаль этих людей. Я собрала немного денег, открыла маленькую „баночку“, чтобы хоть как-то им помочь».
Текущая ситуация
Сейчас во дворе работает оперативный штаб мэрии. Специалисты фиксируют повреждения: кроме квартир, разбито остекление соседнего фитнес-центра и магазина хозяйственных товаров. Коммунальщики пытаются как можно быстрее восстановить коммуникации, ведь жители остались без элементарных удобств в разгар зимы.
