Атака на Одессу: какая ситуация в городе сейчас

В Одессе устраняют последствия российской атаки Сейчас там пытаются стабилизировать ситуацию.
Одесса все еще восстанавливается после последней атаки россиян, но люди уже со светом и теплом. В ночь на 19 февраля россияне направили на одесские объекты энергетики почти два десятка ударных дронов. Из-за повреждений в части города исчезли электричество и отопление.
Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Сергея Осадчука.
В районе Одессы, который больше всего пострадал от массированной атаки дронов свет подают по графикам. С утра до вечера гудят инструменты, продолжаются восстановительные работы: разбитые окна и балконы закрывают пленкой даже в квартирах тех, кто выехал, убегая от войны. Для этого коммунальщики вызвали автовыезд, ведь доступа изнутри к этим домам нет. ТСН удалось попасть в квартиру, напротив которой взорвалась боевая часть дрона. Здесь живут супруги пенсионеров. Они рассказали нам, что перебрались к дочери, потому что ночью морозы до минус одиннадцати. И хотя тепло в их дом уже подали, из-за выбитых окон в квартире холодно. Об этом говорят и другие жители района
"Батареи теплые все это хорошо дали слава Богу, а вот света нет и вот не могут делать никак. Холодно, тряпками закрыли и все, потому что мы с мужем пенсионеры мы не можем нести ту доску на 6 этаж без света", - говорят одесситы.
Чтобы восстановить отопление коммунальщики работали двое суток подряд. Поврежденное во время вражеской атаки оборудование пришлось частично заменить. Хотя свет полностью не восстановлен обе городские котельные удалось оживить и подать теплоноситель в дома. В горсовете говорят, если в каких-то квартирах еще холодные батареи - нужно обращаться в управляющую компанию, чтобы проверили систему, не попал ли туда воздух.
"Чтобы система выдержала и не было повреждений приняли решение слить воду, это колоссальная и слаженная работа. Шаг за шагом специалисты проверяли работу каждого узла. Теперь можем сказать уверенно - тепло возвращается в дома одесситов. Спасибо энергетикам ДТЭК и всем кто работал над восстановлением", - говорит мэр Одессы Геннадий Труханов.
Тем временем продолжаются работы в разбитой поликлинике и детском саду. Все разбитые окна уже закрыли деревянными щитами. Детей перевели в другие сады. В больнице начнут принимать пациентов позже. В понедельник в этом районе заработают и школы, в управление образования уверяют, что в выходные классы прогреются до комфортных температур.
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