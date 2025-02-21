Атака на Одессу: какая ситуация в городе сейчас

Одесса все еще восстанавливается после последней атаки россиян, но люди уже со светом и теплом. В ночь на 19 февраля россияне направили на одесские объекты энергетики почти два десятка ударных дронов. Из-за повреждений в части города исчезли электричество и отопление.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Сергея Осадчука.

В районе Одессы, который больше всего пострадал от массированной атаки дронов свет подают по графикам. С утра до вечера гудят инструменты, продолжаются восстановительные работы: разбитые окна и балконы закрывают пленкой даже в квартирах тех, кто выехал, убегая от войны. Для этого коммунальщики вызвали автовыезд, ведь доступа изнутри к этим домам нет. ТСН удалось попасть в квартиру, напротив которой взорвалась боевая часть дрона. Здесь живут супруги пенсионеров. Они рассказали нам, что перебрались к дочери, потому что ночью морозы до минус одиннадцати. И хотя тепло в их дом уже подали, из-за выбитых окон в квартире холодно. Об этом говорят и другие жители района

"Батареи теплые все это хорошо дали слава Богу, а вот света нет и вот не могут делать никак. Холодно, тряпками закрыли и все, потому что мы с мужем пенсионеры мы не можем нести ту доску на 6 этаж без света", - говорят одесситы.

Последствия атаки по Одессе

Чтобы восстановить отопление коммунальщики работали двое суток подряд. Поврежденное во время вражеской атаки оборудование пришлось частично заменить. Хотя свет полностью не восстановлен обе городские котельные удалось оживить и подать теплоноситель в дома. В горсовете говорят, если в каких-то квартирах еще холодные батареи - нужно обращаться в управляющую компанию, чтобы проверили систему, не попал ли туда воздух.

"Чтобы система выдержала и не было повреждений приняли решение слить воду, это колоссальная и слаженная работа. Шаг за шагом специалисты проверяли работу каждого узла. Теперь можем сказать уверенно - тепло возвращается в дома одесситов. Спасибо энергетикам ДТЭК и всем кто работал над восстановлением", - говорит мэр Одессы Геннадий Труханов.

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Тем временем продолжаются работы в разбитой поликлинике и детском саду. Все разбитые окна уже закрыли деревянными щитами. Детей перевели в другие сады. В больнице начнут принимать пациентов позже. В понедельник в этом районе заработают и школы, в управление образования уверяют, что в выходные классы прогреются до комфортных температур.

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