Атака на Одессу: куда попали российские дроны и какая ситуация в городе сейчас (фото, видео)

Российские оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру Одессы. Теперь четверть города осталась без электричества.
Российские оккупанты в ночь на 19 февраля массированно атаковали Одессу "Шахедами". Обстрел длился 3 часа.
Об этом сообщает корреспондент ТСН Сергей Осадчук.
"Ночь сегодня была очень громкая. Атака началась около 23:00. Враг направил беспилотники на спальный район, где расположены подстанции. Россияне четко понимали, что сейчас температура опускается ниже семи градусов мороза, и что без света не будет и отопления. Но все "Шахеды" целились именно по энергетике", - говорит Сергей Осадчук.
Из-за российской атаки сильно повреждены дома, детсады и помещения детской поликлиники. Из-за атаки пострадал мужчина, он получил легкие травмы. Пока без электричества четверть Одессы.
"По решению штаба, детсада и школы в районе, наиболее пострадавшем от обстрела, сегодня не будут работать", - говорит Сергей Осадчук.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ОДЕССА НАЖИВО после УДАРА ШАХЕДАМИ: ситуация КРИТИЧЕСКАЯ, без света ЧЕТВЕРТЬ ГОРОДА!
Напомним, ночью в Одесской области после взрывов частично исчез свет. Кроме того, отсутствует электро, вода и теплоснабжение в большой части домов».
Читайте также:
- Оккупационные войска возобновили наступление на фронте: детали от ВСУ
- Более 500 домов без света: глава Одессы о последствиях атаки враждебных БпЛА
- Враг накопил много сил и постоянно атакует: военный о ситуации на Лиманском направлении