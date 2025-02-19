Атака на Одессу: куда попали российские дроны и какая ситуация в городе сейчас (фото, видео)

Российские оккупанты в ночь на 19 февраля массированно атаковали Одессу "Шахедами". Обстрел длился 3 часа.

Об этом сообщает корреспондент ТСН Сергей Осадчук.

"Ночь сегодня была очень громкая. Атака началась около 23:00. Враг направил беспилотники на спальный район, где расположены подстанции. Россияне четко понимали, что сейчас температура опускается ниже семи градусов мороза, и что без света не будет и отопления. Но все "Шахеды" целились именно по энергетике", - говорит Сергей Осадчук.

Россияне атаковали Одессу

Из-за российской атаки сильно повреждены дома, детсады и помещения детской поликлиники. Из-за атаки пострадал мужчина, он получил легкие травмы. Пока без электричества четверть Одессы.

"По решению штаба, детсада и школы в районе, наиболее пострадавшем от обстрела, сегодня не будут работать", - говорит Сергей Осадчук.

Последствия обстрела Одессы

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ОДЕССА НАЖИВО после УДАРА ШАХЕДАМИ: ситуация КРИТИЧЕСКАЯ, без света ЧЕТВЕРТЬ ГОРОДА!

Напомним, ночью в Одесской области после взрывов частично исчез свет. Кроме того, отсутствует электро, вода и теплоснабжение в большой части домов».

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