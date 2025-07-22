Атака на Одессу: жители поврежденной многоэтажки рассказали шокирующие подробности об обстреле

Спасатели ликвидировали последствия российской атаки / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

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Ночью враг снова атаковал Одессу беспилотниками. В городе вспыхнули несколько пожаров. Один из них вплотную добрался до супермаркета, но пожарным удалось остановить пламя. В городе есть пострадавшая, сгорели двенадцать автомобилей, в квартирах повыносило окна.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Елены Черняевой.

Россияне атаковали территорию вблизи с одним из одесских жилых домов. Нижние этажи приняли всю силу взрывной волны на себя и закрыли от удара квартиры с жильцами.

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Надежда с одиннадцатилетней дочерью и пятилетним сыном не успели спуститься в паркинг. Спрятались в квартире за двумя стенами. После взрыва женщина увидела, что внизу горит ее авто.

Дома на всех двадцати пяти этажах затянуло едким дымом. Женщина вспоминает, как ей в панике звонили родители и говорили, что им нечем дышать.

Двенадцать машин возле жилого комплекса загорелись одновременно. Они сгорели дотла. Еще несколько десятков — побиты обломками. Но спасатели быстро укротили огонь и отрезали его от ближайших зданий и самой многоэтажки.

«Возник масштабный пожар автомобилей на стоянке возле многоэтажки. На месте работали психологи ГСЧС, оказывали психологическую помощь. Пострадала пожарная часть и общежитие пожарной части», — говорит пресс-секретарь ГСЧС в Одесской области Марина Аверина.



Утром коммунальщики убирают на месте удара осколки и стекла. Жители выстроились в очереди за пленкой — закрывать выбитые окна. Обломки больших панорамных окон убирают и из фитнес-клуба. Во время атаки внутри были охранник и кот.



«Я приехал в три часа, убедился, что с охранником все хорошо, пошел нашел кота, тут все было в дыму. Бизнес пострадал, будем восстанавливать, платить налоги — и только вперед», — говорит Иван, владелец спортклуба.



От удара в доме треснули трубы горячей воды, залило паркинг, где стояли машины и прятались люди.

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