Атака на РФ: подробности ночного налета дронов на Подмосковье и рейда партизан в Москву

Пока российские правоохранители занимаются объявлением в розыск руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова, в ночь на 14 декабря неизвестные дроны атаковали Подмосковье, вызвав панику у мэра Москвы. Кроме того, украинские партизаны совершили дерзкую вылазку в самом сердце РФ — российской столице.

Все подробности эксклюзивно рассказала Виктория Панченко на YouTube-канале TSN.UA.

Украинские партизаны в Москве

Украинские партизаны отличились в сердце России. Очередной успешный ночной рейд провели представители военного движения украинцев и крымских татар АТЕШ в Москве.

Им удалось проникнуть на территорию воинской части Росгвардии и снять необходимый материал. Партизаны заметили, что россияне пытаются предпринимать хоть какие-то защитные меры в виде патрулей по периметру части, однако бесполезно. Разведывательные данные уже передали Силам обороны Украины.

"Никакие патрули не смогут уберечь воинские части от наших глаз и ушей. И если противнику не получается этого делать в самой столице, то что уж говорить об оккупированных территориях”, — говорится в сообщении движения в Telegram-канале.

Буданова "арестовали" и ищут

Топ-руководство российского МВД, похоже, работает на опережение.

Сначала российские правоохранители заявили о заочном "аресте" главного украинского военного разведчика Кирилла Буданова, инкриминировав ему "незаконное обращение оружия" и "терроризм". А теперь его объявили в розыск.

Оказывается, россияне главы ГУР не могут найти. Сообщения о розыске Буданова опубликовали российские пропагандистские СМИ со ссылкой на базу МВД России.

Дроны атакуют РФ

И пока россияне ищут Буданова, украинские спецслужбы действуют.

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В ночь на 14 декабря территория РФ в очередной раз была атакована "неизвестными добрыми беспилотниками".

Ночная атака дронов на Россию могла быть спецоперацией Главного управления разведки Минобороны. Цели беспилотников были в Московской и Калужской областях, сообщили СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах.

Что известно об атаке на РФ

14 декабря в России сообщили о девяти беспилотниках, которые якобы были сбиты над Московской и Калужской областями. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки дрона, летевшего на Москву. Мол, БПЛА приземлили на расстоянии чуть более 80 километров от российской столицы.

Спустя почти два часа он добавил, что "была обнаружена и обезврежена силами ПВО еще одна попытка пролета беспилотника в Москву".

Впоследствии Минобороны РФ отчиталось, что всего за ночь якобы были сбиты или перехвачены девять беспилотников над Московской и Калужской областями.

Куда были нацелены дроны

Российский телеграмм-канал Baza пишет, что беспилотники попытались атаковать несколько воинских частей в Подмосковье.

В сообщении говорится, что целью дронов были части в Алабино и Подольске. Еще одной из вероятных целей БПЛА издание называет одну из нефтебаз в Подмосковье и указывает на эвакуацию сотрудников.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Дроны атаковали Подмосковье, россияне срочно ищут Буданова, а партизаны УЧУДИЛИ ТАКЕЕЕ!"

Напомним, глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что РФ не планирует затягивать войну на 2025 год.

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