Атака на военную базу в США: как ПВО пропустила дрон и в чем опасность ответа Пентагона

Стало известно, почему системы ПВО на американской базе в Иордании пропустили вражеский беспилотник, который унес жизни трех военных и ранил по меньшей мере 40. Белый дом и Пентагон обещают, что непременно нанесут ответный удар. Аналитики опасаются, если реакция будет слишком умеренной – это лишь раздувает конфликт на Ближнем Востоке.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Яны Слесарчук.

Боевики похвастались запуском дрона

По сети расходится видео запуска беспилотника, обнародованное боевиками из движения исламского сопротивления в Ираке. Они утверждают, что именно им попали в американскую базу "Тауэр-22", расположенную в Иордании, рядом с границами с Сирией и Ираком.

Накануне мир ломал голову над тем, как дрону удалось обойти американские системы ПВО. Согласно предварительным оценкам военных, его перепутали с американским дроном, который был на вылете и тоже возвращался на базу. Именно поэтому и пропустили. Пока выясняют, это случайность или нет.

В США пообещали ответить на атаку

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин на встрече с генсеком НАТО уверяет: американский ответ не заставит себя ждать.

Также Пентагон обнародовал имена трех погибших военных – это сержант Уильям Риверс, специалист Кеннеди Сандерс и специалист Бреонна Моффетт. Все они были инженерами в саперной роте.

Пока Джо Байден принимает решение о том, каким будет американский ответ – и Белый дом, и Госдеп подчеркивают, что они не хотят эскалации.

Джо Байден/X (Twitter)

Почему боевики "ответ США" могут принять за слабость

Брэдли Боуман, аналитик по безопасности из Организации защиты демократий, считает самой большой возможной опасностью неправильное понимание психологии врага.

"Правительство хочет предотвратить большой региональный конфликт. Но здесь есть классическое отражение, когда мы считаем, что враг думает так, как мы. А он думает совершенно иначе. К сожалению, когда они слышат слова "мы не хотим регионального конфликта", они воспринимают это как слабость. Все мои наблюдения за историей более двух последних десятилетий говорят о том, что когда Америку считают слабой - это быстрее всего приводит к дальнейшей дестабилизации", - говорит он.

Специалисты говорят, что количество раненых на американской базе вероятнее всего, будет расти: ведь на последствия закрытых черепно-мозговых травм солдаты обычно начинают жаловаться через несколько дней.

Иранские чиновники причастность к атаке отвергают и говорят: местные боевики делали исключительно то, что сами считали нужным.

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Напомним, в результате ночной атаки БПЛА на американскую базу в Иордании у границы с Сирией погибли трое военнослужащих армии США.

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