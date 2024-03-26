Атака на "Ямал", "Азов", "Иван Хурс" и "Константин Ольшанский": все подробности удара ВСУ по флоту РФ

Силы обороны Украины в ночь на 24 марта, кроме крупных десантных кораблей "Ямал" и "Азов" Черноморского флота РФ, произвели успешное поражение разведывательного корабля "Иван Хурс" и крупного десантного корабля "Константин Ольшанский".

ТСН.ua собрал все, что известно об поражениях этих кораблей.

Силы обороны Украины поразили российские БДК "Азов" и "Ямал" в оккупированном Севастополе. По оценкам ВМС, эти суда не смогут выполнять боевые задания в ближайшее время.

Спикер ВМС Дмитрий Плетенчук 25 марта сообщил, что во время ударов украинские войска могли поразить еще один российский корабль – "Иван Хурс".

А уже 26 марта Плетенчук сообщил об атаке на десантный корабль россиян "Константин Ольшанский" ракетой "Нептун".

Удар по "Азову" и "Ямалу"

Как рассказали в ГУР, во время операции был нанесен удар по 13-му судоремонтному заводу ЧФ РФ в Севастополе, где, среди прочего, был пришвартован большой десантный корабль врага "Ямал".

По оценкам военной разведки Украины характер повреждений БДК носит критический характер: пробоина в верхней палубе обусловила крен на правый борт. оккупанты непрерывно откачивают воду с пораженного корабля.

Известно, что "Ямал" участвовал в аннексии Крыма в 2014 году, а с 2017 по 2023 год – находился на ремонте.

Военный эксперт Александр Коваленко отметил, что большие десантные корабли "Азов" и "Ямал" являлись последними рабочими в черноморской флотилии проекта 775.

"Константин Ольшанский"

После атаки украинской противокорабельной ракетой "Нептун" российский большой десантный корабль "Константин Ольшанский" вероятно уже не вернется к боевому дежурству.

По словам спикера Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука, поражение российского судна было произведено ракетой ПКРК "Нептун", другое название — Р-360.

Россияне украли "Константин Ольшанский" в Украины в 2014 году во время оккупации Крыма.

Судно девять лет стояло в бухте, и россияне начали разбирать его на запчасти. На 10 год войны оккупанты поняли, что у них заканчиваются большие десантные корабли, поэтому в течение года восстановили "Константин Ольшанский".

"Корабль этот должен был использоваться Украиной. Поэтому было принято решение о поражении этой единицы нашим "Нептуном", – сказал Плетенчук.

Атака на корабль "Иван Хурс"

После атаки на российский разведывательный корабль Иван Хурс в оккупированном Крыму в Сети появились спутниковые снимки с места удара.

"Место прилета видно в задней части судна", – пишут эксперты.

Спутниковый снимок с кораблем "Иван Хурс"/Фото: kiber_boroshno

В ГУР прокомментировали состояние Черноморского флота

Представитель пресс-службы ГУР Евгений Ерин отметил, что Черноморский флот России уже значительно менее боеспособен, его активность заметно снизилась.

Он также добавил, что судно "Ямал" получило очень сложные поражения. Корабель имел крен на один из бортов и в результате поражения он еще как минимум долго не будет в строю.

“Учитывая то, насколько раньше использовались корабли Черноморского флота для осуществления определенных мероприятий в акватории Черного мора, и насколько мы сейчас их практически не видим, эффективность его значительно снизилась. Там еще остается достаточно большой корабельный состав, но эффективность его применения благодаря действиям сил обороны, в частности подразделений Главного управления разведки, значительно уменьшились”, — добавил Ерин.

Сколько БДК осталось в России

Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона 26 марта рассказал, что с начала полномасштабной войны Украине удалось уничтожить четыре больших десантных корабля (БДК) Черноморского флота России, а на ходу у оккупантов остались пять БДК из 13, которые были в врага в начале полномасштабного вторжения.

"Ямал" закончил уже ремонт и должен был выходить на испытание – получил повреждение – возвращается в ремонт. "Азов" получил повреждение и остается в ремонте. Теперь можно еще сюда добавить "Константина Ольшанского". То есть в общей сложности было 14. Пять остается в строю по состоянию на данный момент. И пять фактически находятся в ремонте вместе с "Константином Ольшанским", – пояснил Плетенчук.

Также читайте Российские корабли тонут даже в порту – министр обороны Британии

Что касается остальных кораблей, то в Крыму россияне ремонтируют 15 поврежденных судов.

"К сожалению, если брать качественные показатели, остаются в строю самые опасные образцы вооружения — это носители крылатых ракет "Калибр". Среди которых есть подводные и надводные лодки, — отметил он.

Дмитрий Плетенчук также напомнил, что Украина уничтожила два корабля-носителя ракет: подлодку "Ростов-на-Дону" и малый ракетный корабль "Аскольд".

"Поэтому в принципе их десяток в среднем. Потому что эта цифра колеблется в зависимости от боеготовности, остается в строю. Однако у них проблемы с логистикой. И, как видите, в течение длительного времени они не применяются", — подытожил представитель ВМС ВСУ.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: За ночь достали 4 корабля! ВСУ атаковали и судно "Константин Ольшанский", которое РФ украла у Украины

Читайте также ведущие новости дня: