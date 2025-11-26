ТСН в социальных сетях

Атака на жилой дом в Киеве: что происходит на месте обстрела и кто стал жертвами РФ

Россияне в ночь на 25 ноября атаковали жилой дом в Киеве.

Дом, который обстреляли россияне

Дом, который обстреляли россияне / © ТСН

Российские оккупанты накануне массированно атаковали Киев дронами и ракетами. Россияне ударили по жилому дому в Днепровском районе столицы.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент ТСН Алина Лисовая.

Жилой дом россияне атаковали в ночь на 25 ноября. Российский дрон попал в 7 этаж. После этого вспыхнул сильный пожар. Люди оказались в огненной ловушке и просили о помощи.

Спасатели эвакуировали людей. Удалось спасли 17 человек. К сожалению, обнаружили двух жертв. Это — женщина и известный украинский артист и декоратор Вадим Тупчий. Он жил и работал в квартире этого дома. Он известен благодаря «Шоу долгоносиков».

Вадим Тупчий / © ТСН

Вадим Тупчий / © ТСН

Спасатели уже закончили разбор завалов. Сегодня здесь работают коммунальщики.

«Стекла все выбило, все шокированы», — говорят киевляне.

Работники местной администрации должны решить, что делать с поврежденным домом.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 10:00 новости 26 ноября. Когда согласуют мирный план? Последствия обстрела Запорожья!

Напомним, в столице погибли семь человек, еще 20 — пострадали, среди них есть ребенок. Удары пришлись на несколько районов города, вызвав значительные разрушения и пожары

