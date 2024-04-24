Атака Одесчины дронами и ракетой: что известно о последствиях и пострадавших

Накануне враг атаковал Одесщину ударными беспилотниками, ранения получили 9 человек, 4 из них – дети. "Шахеды" целили в транспортно-портовую инфраструктуру. Один из сбитых дронов упал на жилой дом и взорвался. Спасателям пришлось выводить из здания более трех десятков человек. А в 7 утра оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе. Там пострадала женщина и поврежденные дома.

О состоянии пострадавших и последствиях вражеского удара — в сюжете корреспондента ТСН Сергея Осадчука.

Семь вражеских дронов защитники неба уничтожили, однако один из них упал на жилой дом, другой - на транспортный узел.

Пенсионер Владимир Чукомин проснулся от первого взрыва - на крыльце повылетало стекло. Через секунду - новый взрыв.

"Лег только в кровать и в этот момент как бахнуло, с потолка посыпалась штукатурка, люстры посыпались, ну и как видите окна, двери все повылетало", - говорит пострадавший Владимир Чукомин.

Атака на Одесщину – потерпевший показывает свое жилье

Квартира его соседки - разрушена взрывной волной. Во дворе загорелось. Женщину с малолетним ребенком выводили на улицу спасатели. Всего эвакуировали из эпицентра атаки более трех десятков человек.

"Мы были в Николаеве. Дочь позвонила что был "прилет" и утром приехал и сейчас все как есть. Дочь с маленьким ребенком пять месяцев", - говорит отец пострадавшей Сергей Нехорош.

Сейчас в областной детской больнице трое детей с родителями, еще двое раненых взрослых - в городской больнице.

"Это пациент 90-го года рождения и пациент 53 года рождения. У пострадавших есть перелом лопатки, перелом верхней конечности и черепно-мозговая травма", - говорит медицинский директор больницы Вадим Стоев.

С ночи на месте вражеской атаки работают коммунальщики. Взрывом разрушены 14 квартир, еще у более полусотни домов повылетали окна - срочно нужны доски и пленка.

Во всем квартале пришлось отключить питание, подачу газа и воды - повреждены коммуникации. На место с едой и чаем для пострадавших утром приехали волонтеры.

Последствия ракетного удара по Одесской области

Специалисты райадминистрации проводят осмотр поврежденного имущества и составляют акты восстановления. Людям в которых уцелели дома — обещают к вечеру включить свет и газ. Семьям, которые остались под открытым небом — предложили временное жилье.

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А уже в 7 утра российские террористы нанесли ракетный удар по Одессе. Известно, что пострадала женщина, еще 30 домов повреждены.

Также Силы обороны юга проинформировали, что с утра враг атаковал Одессу с самолетов тактической авиации. В городе после обстрела начались проблемы со светом.

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