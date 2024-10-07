Атака по Киеву "Кинжалами" могла быть репетицией: какая существует угроза и к чему здесь именины Путина

Россия совершила очередную массированную воздушную атаку по Украине. Враг использовал более 80 средств воздушного нападения.

Кроме ударных БпЛА, россияне нанесли удар баллистической ракетой Искандер-М, управляемой авиационной ракетой Х-59 и ракетой неустановленного типа. А под конец атака подняли три самолета МиГ-31К, которые выпустили по Украине три аэробалистических ракеты Х-47М2 "Кинжал".

Тревожная ночь и утро в Киеве

Под прицелом врага всю ночь и утро находился Киев. Столицу россияне атаковали ударными дронами. Они шли на Киев волнами и по разным направлениям. Предварительно речь идет о полутора десятках российских дронов. Все цели, угрожавшие столице были уничтожены.

Как сообщают в Воздушных силах, в результате воздушного боя были уничтожены 32 ударных БпЛА, еще 37 локационно потеряно в разных регионах Украины, предположительно в результате активного противодействия РЭБ.

Над Киевом и областью были сбиты две аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал". Киевляне хорошо слышали громкую работу ПВО.

Как сообщает КГВА, зафиксированы падения обломков в трех районах Киева: Соломенском, Шевченковском и Голосеевском, а мэр Киева добавляет, что хвостовая часть ракеты найдена в лесопарковой зоне в Деснянском районе. Повреждения получили: четыре автомобиля, крыша жилого дома, кровля супермаркета. Остальные обломки упали на открытой местности без последствий. Люди не пострадали.

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Дроны "разбавленые" ракетами

По словам военного эксперта Игоря Романенко, после небольшого перерыва, враг продолжает совершать комбинированные воздушные удары по Украине, используя за основу нападения БПЛА и ракеты разного типа.

"Кроме "Шахедов" враг на этот раз использовал ракету "Искандер-М" из наземной пусковой установки, ударил с самолетов аэробалистическими ракетами "Кинжал", а также использовал тактическую авиацию, нанеся удар ракетами Х-59 и Х-69. Это и есть особенностью этой атаки, потому что до этого они почти ежедневно атаковали ударными дронами, меняя лишь количество средств воздушного нападения. В этот раз более 80 смешанных средств воздушного нападения, что тоже немало", – рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель руководителя Генштаба (2006–2010 гг.).

Россия увеличивает дроновые атаки по Украине/Коллаж ТСН.ua

Работают уши и глаза нашей ПВО

Генерал-лейтенант добавляет, что силами ПВО было уничтожено 32 дрона. А еще 37 ударных БПЛА были локационно потеряны, что тоже неплохой результат.

"Это свидетельствует о хорошей работе наших подразделений по радиоэлектронной борьбе, которые использовали средства РЭБ для подавления воздушных целей противника. Вражеские дроны могли переходить на очень низкие высоты, чтобы маневрируя выйти из-под локационного сопровождения наших подразделений радиотехнических войск. Их, кстати, называют глазами и ушами нашей системы ПВО. Не исключено, что часть "потерянных" дронов могла вернуться в Россию, или залететь в соседнюю Беларусь, что уже неоднократно случалось", – объясняет Игорь Романенко.

Когда есть Patriot – исчезают "Кинжалы"

Эксперт подчеркивает, что о результативности этой атаки говорить рано. Нашей ПВО не удалось сбить ракету "Искандер-М", а вот две аэробалитические ракеты "Кинжал" все же сбили над Киевом и Киевщиной.

"Третий "Кинжал", к сожалению, прошел нашу ПВО и долетел в район Староконстантинова в Хмельницкой области. Это свидетельствует о том, что там, где у нас есть возможности по противоракетной обороне, а именно комплексы такие как Patriot и SAMP/T, то там есть высокая вероятность, что они четко сработают и собьют цель, но там, где таких комплексов нет — "Кинжалы", к сожалению, достигают, как минимум, района цели", — отмечает Игорь Романенко.

Путин атаковал Киев "Кинжалами"/Коллаж ТСН.ua

"Калибры" с моря и именины Путина

Военный эксперт подтверждает, что определенную тревогу вызывает то, что россияне вывели в море семь кораблей с носителями ракет "Калибр". Поэтому он не исключает, что воздушный удар 7 октября мог быть репетицией перед более мощным.

"Это тревожно, потому что довольно давно такого не было. Общий залп "Калибров" составляет до 48 единиц. Это серьезный показатель. А до этого были сообщения о подготовке и сосредоточении самолетов стратегической авиации, являющихся носителями ракет Х-101 и Х-555. Это может указывать на то, что враг готовится в ближайшее время применить более мощный комплексный воздушный удар", – отмечает военный эксперт.

Безумное поздравление для российского диктатора

По мнению Игоря Романенко, путинские генералы могут применить в этой атаке до сотни "Шахедов", чтобы попытаться ими истощить нашу ПВО, а затем дополнить атаку ракетами из стратегических бомбардировщиков и "Калибров" с моря.

"Вероятность такой атаки очень высока. Как известно, 7 октября, день рождения у Путина. Поэтому российские генералы могут сделать такой кровавый "подарок" для своего царя-батюшки. Удар они могут нанести не обязательно именно в этот день, могут оттянуть на 2-3 суток. Поэтому я бы очень рекомендовал в ближайшие дни четко придерживаться команд по воздушной тревоге и в случае ее объявления идти в укрытие. А обслуживающему персоналу средств противовоздушной и противоракетной обороны тщательно готовиться для отражения возможной атаки", – заключает Игорь Романенко.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что в Киеве раздались взрывы, работают силы ПВО.

Кто сегодня натравил Кинжалы РФ на Киев и Староконстантинов? Никто не поверит!

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