Атака по Киеву "Кинжалами" могла быть репетицией: какая существует угроза и к чему здесь именины Путина

Военный эксперт рассказал об особенностях комбинированного обстрела Украины.
Россия совершила очередную массированную воздушную атаку по Украине. Враг использовал более 80 средств воздушного нападения.
Кроме ударных БпЛА, россияне нанесли удар баллистической ракетой Искандер-М, управляемой авиационной ракетой Х-59 и ракетой неустановленного типа. А под конец атака подняли три самолета МиГ-31К, которые выпустили по Украине три аэробалистических ракеты Х-47М2 "Кинжал".
Тревожная ночь и утро в Киеве
Под прицелом врага всю ночь и утро находился Киев. Столицу россияне атаковали ударными дронами. Они шли на Киев волнами и по разным направлениям. Предварительно речь идет о полутора десятках российских дронов. Все цели, угрожавшие столице были уничтожены.
Как сообщают в Воздушных силах, в результате воздушного боя были уничтожены 32 ударных БпЛА, еще 37 локационно потеряно в разных регионах Украины, предположительно в результате активного противодействия РЭБ.
Над Киевом и областью были сбиты две аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал". Киевляне хорошо слышали громкую работу ПВО.
Как сообщает КГВА, зафиксированы падения обломков в трех районах Киева: Соломенском, Шевченковском и Голосеевском, а мэр Киева добавляет, что хвостовая часть ракеты найдена в лесопарковой зоне в Деснянском районе. Повреждения получили: четыре автомобиля, крыша жилого дома, кровля супермаркета. Остальные обломки упали на открытой местности без последствий. Люди не пострадали.
Дроны "разбавленые" ракетами
По словам военного эксперта Игоря Романенко, после небольшого перерыва, враг продолжает совершать комбинированные воздушные удары по Украине, используя за основу нападения БПЛА и ракеты разного типа.
"Кроме "Шахедов" враг на этот раз использовал ракету "Искандер-М" из наземной пусковой установки, ударил с самолетов аэробалистическими ракетами "Кинжал", а также использовал тактическую авиацию, нанеся удар ракетами Х-59 и Х-69. Это и есть особенностью этой атаки, потому что до этого они почти ежедневно атаковали ударными дронами, меняя лишь количество средств воздушного нападения. В этот раз более 80 смешанных средств воздушного нападения, что тоже немало", – рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель руководителя Генштаба (2006–2010 гг.).
Работают уши и глаза нашей ПВО
Генерал-лейтенант добавляет, что силами ПВО было уничтожено 32 дрона. А еще 37 ударных БПЛА были локационно потеряны, что тоже неплохой результат.
"Это свидетельствует о хорошей работе наших подразделений по радиоэлектронной борьбе, которые использовали средства РЭБ для подавления воздушных целей противника. Вражеские дроны могли переходить на очень низкие высоты, чтобы маневрируя выйти из-под локационного сопровождения наших подразделений радиотехнических войск. Их, кстати, называют глазами и ушами нашей системы ПВО. Не исключено, что часть "потерянных" дронов могла вернуться в Россию, или залететь в соседнюю Беларусь, что уже неоднократно случалось", – объясняет Игорь Романенко.
Когда есть Patriot – исчезают "Кинжалы"
Эксперт подчеркивает, что о результативности этой атаки говорить рано. Нашей ПВО не удалось сбить ракету "Искандер-М", а вот две аэробалитические ракеты "Кинжал" все же сбили над Киевом и Киевщиной.
"Третий "Кинжал", к сожалению, прошел нашу ПВО и долетел в район Староконстантинова в Хмельницкой области. Это свидетельствует о том, что там, где у нас есть возможности по противоракетной обороне, а именно комплексы такие как Patriot и SAMP/T, то там есть высокая вероятность, что они четко сработают и собьют цель, но там, где таких комплексов нет — "Кинжалы", к сожалению, достигают, как минимум, района цели", — отмечает Игорь Романенко.
"Калибры" с моря и именины Путина
Военный эксперт подтверждает, что определенную тревогу вызывает то, что россияне вывели в море семь кораблей с носителями ракет "Калибр". Поэтому он не исключает, что воздушный удар 7 октября мог быть репетицией перед более мощным.
"Это тревожно, потому что довольно давно такого не было. Общий залп "Калибров" составляет до 48 единиц. Это серьезный показатель. А до этого были сообщения о подготовке и сосредоточении самолетов стратегической авиации, являющихся носителями ракет Х-101 и Х-555. Это может указывать на то, что враг готовится в ближайшее время применить более мощный комплексный воздушный удар", – отмечает военный эксперт.
Безумное поздравление для российского диктатора
По мнению Игоря Романенко, путинские генералы могут применить в этой атаке до сотни "Шахедов", чтобы попытаться ими истощить нашу ПВО, а затем дополнить атаку ракетами из стратегических бомбардировщиков и "Калибров" с моря.
"Вероятность такой атаки очень высока. Как известно, 7 октября, день рождения у Путина. Поэтому российские генералы могут сделать такой кровавый "подарок" для своего царя-батюшки. Удар они могут нанести не обязательно именно в этот день, могут оттянуть на 2-3 суток. Поэтому я бы очень рекомендовал в ближайшие дни четко придерживаться команд по воздушной тревоге и в случае ее объявления идти в укрытие. А обслуживающему персоналу средств противовоздушной и противоракетной обороны тщательно готовиться для отражения возможной атаки", – заключает Игорь Романенко.
Ранее ТСН.ua рассказывал, что в Киеве раздались взрывы, работают силы ПВО.
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