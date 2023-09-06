Атака ракетами по рынку в Константиновке: все, что известно о российском обстреле (фото, видео)

В результате вражеской атаки под завалами оказались люди, поэтому сейчас на месте продолжается поисково-спасательная операция.

Российские оккупанты 6 сентября атаковали ракетами С-300 рынок в Константиновке Донецкой области. Пока известно о 16 погибших на месте вражеской атаки и о 31 пострадавшем.

ТСН.ua собрал все, что известно о ракетном ударе по Константиновке.

Обстрел Константиновки

Первым о вражеской атаке по Константиновке сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, заявив об "ужасном террористическом акте России". Сначала сообщалось о 16 погибших и 20 пострадавших, однако их количество может возрасти.

Так, позже глава МВД Игорь Клименко сообщил о 16 жертвах российской атаки и о 28 травмированных , среди которых один спасатель. В то же время омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил о гибели ребенка. А Донецкая областная прокуратура сообщает о 31 раненом.

На месте ракетного удара работают спасатели, полицейские и медики. Чрезвычайники потушили пожар, который там загорелся на площади 300 кв. м. В результате атаки повреждены около 30 торговых павильонов. ГСЧС и полиция проводят поисково-спасательную операцию. Продолжается разбор завалов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ракетный удар по рынку Константиновки. Последние подробности с места трагедии

Обстрел Константиновки Фото: "Типичная Константиновка"

Обстрел Константиновки 6 сентября / Фото: Игорь Клименко

Обстрел Константиновки 6 сентября / Фото: Игорь Клименко

Что известно о разрушениях

По предварительным данным Донецкой областной прокуратуры, в результате атаки по Константиновке повреждены 20 магазинов, линии электропередач, административное здание и пятый этаж жилого дома. Дотла сгорели легковые автомобили и восемь торговых объектов.

Фото с места ракетного удара по Константиновке / Фото: Донецкая областная прокуратура

Фото с места ракетного удара по Константиновке / Фото: Донецкая областная прокуратура

Фото с места ракетного удара по Константиновке / Фото: Донецкая областная прокуратура

Реакция Зеленского на удар по Константиновке

Президент Украины Владимир Зеленский выложил видео с моментом ракетного обстрела рынка в Константиновке и выразил соболезнования родным погибших.

"Когда кто-то в мире еще пытается иметь дело с чем-то российским, это значит закрывать глаза на реальность. Наглость зла. Дерзость подлости. Полномасштабная бесчеловечность", — подписал видео глава государства.

"Обычный рынок. Магазины. Аптека. Ничем не провинившиеся люди. Много раненых. К сожалению, количество погибших и пострадавших может еще возрасти. Как можно скорее нужно победить это российское зло", — подчеркнул Зеленский.

Зеленский опубликовал видео момента удара по рынку в Константиновке

Прокуратура открыла дело

После обстрела рынка в Константиновке в Донецкой областной прокуратуре сообщили, что начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.

"В результате попадания снарядов в торговых павильонах загорелся пожар. По состоянию на 16:00 от атаки оккупантов погибли 16 человек. Еще 31 человек получили ранения различной степени тяжести, им оказывается неотложная медицинская помощь", — говорится в заявлении прокуратуры.

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