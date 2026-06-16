Атака РФ на Киево-Печерскую лавру: когда начнется восстановление Успенского собора и сколько времени это займет

Когда начнется восстановление крыши Успенского собора в Киево-Печерской лавре

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Восстановление Успенского собора, пострадавшего в результате атаки российского беспилотника на Киево-Печерскую лавру 15 июня, может начаться уже в ближайшее время.

Что сейчас происходит на крыше Успенского собора

В Национальном заповеднике «Киево-Печерская лавра» говорят, что еще подсчитывают ущерб, нанесенный российской атакой. Спасатели продолжают разбирать разрушенные конструкции на крыше Успенского собора, демонтируя обгоревшие стропила и спуская вниз куски обожженной огнем медной кровли.

«Прежде чем давать какие-либо прогнозы по реставрации или реконструкции поврежденной крыши собора, нужно оценить масштабы полученных повреждений. Такое исследование продолжается, спасатели еще работают на объекте», — пояснили ТСН.ua в пресс-службе Национального заповедника «Киево-Печерская лавра».

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Заповедник или КГГА: кто должен создавать комиссию

Как стало известно ТСН.ua, Министерство культуры Украины обратилось в КГГА по созданию комиссии по восстановлению поврежденной крыши Успенского собора.

В Департаменте охраны культурного наследия КГГА подтвердили, что такое обращение действительно было. Кроме того, нужно внести изменения в постановление № 1342, которое регулировало вопросы относительно поврежденных объектов культурного наследия, а сейчас еще есть постановления № 713 и № 473.



«Пока мы подробно изучаем все нормативные документы, чтобы расставить юридические акценты в вопросе восстановления крыши Успенского собора. В любом случае Департамент охраны культурного наследия КГГА будет приобщаться к работе соответствующей комиссии, которую должен создать балансодержатель и владелец объекта — Национальный заповедник», — рассказала ТСН.ua директор Департамента Марина Соловьева.

Она добавила, что первоочередным шагом для начала любых работ является формирование этой комиссии, по результатам работы которой все ее члены должны подписать соответствующий акт по восстановлению крыши собора.

Сколько будет продолжаться восстановление поврежденного собора

«В акте определяется, повреждены ли конструктивные элементы здания. Из того, что я видела своими глазами в Успенском соборе, конструкции действительно повреждены вследствие российской атаки. Поэтому нужно подготовить научно-проектную документацию по восстановлению, в которой будет сметная документация, а к работе будут привлечены специалисты-архитекторы. После этого специалисты смогут сказать, сколько будут стоить восстановительные работы и сколько они будут продолжаться», — объясняет Марина Соловьева.

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Она не исключает, что противоаварийные и консервационные работы на крыше Успенского собора могут быть выполнены без научно-проектной документации. То есть защитить конструкцию собора от попадания дождя и от непогоды.

«А реставрация поврежденного сооружения должна происходить исключительно по научно-проектной документации», — добавляет Марина Соловьева.

Обычно разработка такой документации занимает достаточно много времени, иногда 1–1,5 года. Но директор Департамента говорит, что, учитывая значимость сооружения, в этом случае работы выполнят гораздо быстрее.

«Если будет соответствующее финансирование, я не думаю, что подготовка научно-проектной документации займет столько времени. Тем более если за дело возьмется опытный архитектор и все будут работать очень быстро и на результат, то, я думаю, что все будет выполнено гораздо быстрее. Тем более что к этому процессу приобщается руководство государства, Министерство культуры и премьер-министр. Если все сработают правильно, то все произойдет гораздо быстрее. И повреждения на соборе будут очень оперативно устранены», — заключает Марина Соловьева.

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История повторяется: к чему стремятся варвары из Москвы

Напомним, Успенский собор Киево-Печерской лавры начали восстанавливать в 1998 году, работы продолжались два года.

До этого он простоял в руинах 59 лет. Святыню мирового значения уничтожили в 1941 году по приказу из Москвы. Более того, в собор завезли другие культурные ценности со всего Киева и взорвали взрывчатку, когда столицу Украины захватили немцы. Коммунисты из Москвы годами врали, что собор взорвали нацисты.

Восстанавливали Успенский собор при руководстве Киевом мэра Александра Омельченко в 1998–2000 годах. Он, кстати, неоднократно заявлял, что собор разрушили варвары, но после восстановления святыня больше никогда не будет разрушена. Как видим, рука варваров снова потянулась из Москвы, чтобы уничтожить святыню, но, к счастью, повредила только ее крышу.

Дата публикации 12:32, 15.06.26 Количество просмотров 115 Киев пережил удар невиданной силы! Россияне уничтожают уникальные сооружения!

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