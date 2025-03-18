Атака России на Киев: что известно о падении "Шахеда" на территорию школы

В Киеве тревога звучала уже с утра, когда дети были в школе. Обломки БПЛА упали на территории одного из учебных заведений в спальном районе, случился пожар.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Ивана Воробьева.

"Это один из самых больших спальных районов в окрестностях столицы. Рядом частный сектор. Утро. В этой школе продолжается урок. Вдруг воздушная тревога. Ученики спешат в укрытие. А уже через несколько минут прямо во двор этой школы упали обломки сбитого "Шахеда", — отмечает кореспондент ТСН.

На месте происшествия работают правоохранители

Кадры сбитого в воздухе "Шахеда" успели снять киевляне. Остатки беспилотника загорелись у здания школы. Через несколько минут на место падения обломков прибыли спасатели, взрывотехники, полицейские и медики. Они осматривают обломки. Чтобы выяснить, представляют ли они опасность. Журналистов близко к зданию не пускают.

Ученица 11-го класса этой школы рассказывает, как раз собиралась на уроки, и вдруг услышала взрывы. Из новостей узнала, что обломки от сбитого "Шахеда" упали во двор школы, в которой она учится. К счастью, обошлось без пострадавших. Незначительные повреждения получило здание школы. Известно, что на данный момент дети до сих пор находятся в укрытии.

Этот случай в очередной раз продемонстрировал, насколько важно соблюдать правила безопасности и во время воздушной тревоги находиться в укрытии.

Сейчас! Обломки Шахеда в Киеве упали на школу – репортаж с места событий

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: СЕЙЧАС ⚡️ Обломки ШАХЕДА в Киеве УПАЛИ на ШКОЛУ — репортаж С МЕСТА СОБЫТИЯ

Напомним, в Киеве на территорию одной из столичных школ упали обломки вражеского беспилотника, что привело к возгоранию.

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